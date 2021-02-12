Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году 8,7 млрд долларов

Новости Беларуси. За 2020 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 8,7 миллиарда долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основными инвесторами выступили субъекты хозяйствования Российской Федерации, Кипра, Австрии, Великобритании и Северной Ирландии.

Наибольший объем инвестиций был направлен в белорусскую промышленность, в оптовую и розничную торговлю, в транспорт, в финансовую и страховую деятельность. Белорусские инвесторы направили за рубеж без малого 5 миллиардов долларов. 66 % от всех инвестиций – российским субъектам хозяйствования.