Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами

Новости Беларуси. Тему взаимоотношений Беларуси и Китая обсудили с послом нашей страны в Поднебесной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Очень активно двигаемся к новой эпохе, которая пройдет под знаменем железного братства и всепогодного партнерства. Об этом наши руководители стран говорили во время встречи телефонной 26 января. И еще раз подчеркнули, что очень важно и хорошо, что достигнуты очень высокие отношения между нашими странами. Такие отношения стали возможными благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями

От себя хочу сказать, что такие отношения стали возможными только лишь благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями, которые во всех случаях поддерживают друг друга. Не исключением было и начало 2020 года, когда возникла ситуация с коронавирусом. По личной инициативе нашего Президента незамедлительно были даны поручения оказать возможную помощь Китайской Народной Республике, и сразу же два борта медицинского груза (около 40 тонн) были направлены на оказание помощи Китайской Народной Республике. 20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси Это было очень важно, потому что Китай первым встретил эту проблему и были сложности с пониманием, как же бороться с этим. И, естественно, нужна была помощь всего мира. Так вот, Республика Беларусь оказалась в числе первых, и это тоже очень важно. И в тот момент, когда в Беларуси возникла подобная ситуация, Китай сразу же отреагировал и оказал помощь в беде такой же медицинской помощью, но уже в адрес наших граждан, нашей системы Министерства здравоохранения. В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая В ближайшее время в Китай очень активно пойдут поставки сахара, пива, мороженого

Количество наших белорусских субъектов хозяйствования, которые начинают и продолжают торговлю, постоянно растет. На сегодня 105 белорусских предприятий аккредитовано для работы на китайском рынке. За 2020 год дополнительно получили аккредитацию 12 предприятий. И на фоне, скажем, общего снижения мировой экономики, взаимоотношения в экономическом плане Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику. И притом с положительным сальдо. Хотелось бы отметить, что этот успех стал возможен за счет как раз мясо-молочной промышленности Республики Беларусь, продукция которой сегодня очень востребована и оценивается китайскими потребителями. За счет количества субъектов хозяйствования, которые получили дополнительную аккредитацию на китайском рынке, станет возможно в ближайшее время увеличить объем экспорта белорусского именно в области мясо-молочной продукции. За 2020-й по основным продуктам, которые уже были ранее аккредитованы, произошел рост: допустим, мясо курицы в четыре раза возросло, сыворотка молочная – в 2,2 раза. Что касаемо новых видов товаров, то получили аккредитацию – и я полагаю, что в ближайшее время очень активно пойдут поставки – сахара, это пива белорусского, мороженого. Мы, конечно же, добавим в мясо-молочной промышленности, добавим в деревообработке, мы сегодня видим возможности увеличения объемов наших калийных удобрений. Коронавирус закончится, и объемы взаимной торговли будут возрастать

О том, как растет торговля, я еще хотел бы привести такую статистику, что у нас в 2014 году в рамках транзитных перемещений товаров Китай – Европа – это говорит в том числе о перемещениях и в Республику Беларусь, и через Республику Беларусь – через нас протранзитировало около 40 тысяч контейнеров, то в 2020 году было уже 540 тысяч контейнеров. То есть рост в 14 раз. Встречаясь, опять же, в провинциях с представителями железных дорог, в частности города Чунцин, мы видим необходимым поиск решений, каким образом увеличить пропускную способность железнодорожных путей, в том числе увеличить количество подвижного состава, в том числе увеличить количество холодильных камер, они нам необходимы для доставки белорусской продукции в Китай. И Китай с пониманием относится к подобным вопросам, понимая, что коронавирус закончится и объемы взаимной торговли будут возрастать. При поддержке китайских банков в Беларуси реализуется более 30 крупных проектов на восемь миллиардов долларов

При финансовой поддержке Китая и китайских банков в Беларуси сегодня осуществлено и находится в активной стадии реализации более 30 крупных проектов различного плана, общая суммарная стоимость которых превышает 8 миллиардов долларов США. Кроме того, в ближайшей перспективе просматривается решение проектов. В энергетической сфере – это реконструкция подстанции в городе Столбцы – для Беларуси, для нашей энергетики это очень важный проект. В агропромышленном комплексе просматривается реализация третьего пускового комплекса в Пуховичах по производству витаминов, аминокислот, продуктов крахмальной промышленности, это глубокая переработка кукурузы. Таких производств – не скажу, что у нас в ЕврАзЭС – в целом мире нет. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот проект будет завершен. Мы активно взаимодействуем с китайскими банками – например, с АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). Этот банк был учрежден для поддержки всех проектов на «Пояс и Путь». Республика Беларусь является полноценным членом этого банка. На сегодня наши министерства финансов, экономики прорабатывают ряд проектов вместе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для того, чтобы полноценно способствовать и развитию экономики Беларуси, и способствовать транзитным возможностям по всему направлению «Пояса и Пути». Мы как транзитная страна, Республика Беларусь, очень заинтересованы в создании современной инфраструктуры, которая позволит полноценно всем странам иметь возможность транзита, получения услуг перемещения товаров через Республику Беларусь. Естественно, с созданием соответствующих рабочих мест, получением прибыли и экономического подъема любого предприятия, которое будет работать на территории Республики Беларусь. Беларусь и Китай сохранили взаимные авиарейсы. Это также повлияло на то, чтобы экономические объекты не притормаживались Большим достижением является то, что мы сохранили маршрут Пекин – Минск. Многие страны позакрывали свои маршруты авиаперевозки. Мы одна из немногих стран с Китаем, Беларусь и Китай сохранили взаимные контакты, в частности авиарейсы, которыми перемещаются в основном специалисты, инженеры, труд которых необходим сегодня для участия в тех проектах, которые у нас в стране ведутся. И взаимно наши белорусские специалисты прибывают в Китай для выполнения своих обязанностей. Поэтому очень важно, чтобы мы не остановили. Это также повлияло на то, чтобы экономические проекты не притормаживались, а двигались только вперед. Минздрав Беларуси прорабатывет заключение договора на поставку китайской вакцины от коронавируса