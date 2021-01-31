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Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами

31 января 2021 16:30
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Новости Беларуси. Тему взаимоотношений Беларуси и Китая обсудили с послом нашей страны в Поднебесной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-1

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Очень активно двигаемся к новой эпохе, которая пройдет под знаменем железного братства и всепогодного партнерства. Об этом наши руководители стран говорили во время встречи телефонной 26 января. И еще раз подчеркнули, что очень важно и хорошо, что достигнуты очень высокие отношения между нашими странами.

Такие отношения стали возможными благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-4

От себя хочу сказать, что такие отношения стали возможными только лишь благодаря тому, что сложились очень хорошие отношения между нашими руководителями, которые во всех случаях поддерживают друг друга. Не исключением было и начало 2020 года, когда возникла ситуация с коронавирусом. По личной инициативе нашего Президента незамедлительно были даны поручения оказать возможную помощь Китайской Народной Республике, и сразу же два борта медицинского груза (около 40 тонн) были направлены на оказание помощи Китайской Народной Республике.

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Это было очень важно, потому что Китай первым встретил эту проблему и были сложности с пониманием, как же бороться с этим. И, естественно, нужна была помощь всего мира. Так вот, Республика Беларусь оказалась в числе первых, и это тоже очень важно. И в тот момент, когда в Беларуси возникла подобная ситуация, Китай сразу же отреагировал и оказал помощь в беде такой же медицинской помощью, но уже в адрес наших граждан, нашей системы Министерства здравоохранения.

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В ближайшее время в Китай очень активно пойдут поставки сахара, пива, мороженого

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-7

Количество наших белорусских субъектов хозяйствования, которые начинают и продолжают торговлю, постоянно растет. На сегодня 105 белорусских предприятий аккредитовано для работы на китайском рынке. За 2020 год дополнительно получили аккредитацию 12 предприятий. И на фоне, скажем, общего снижения мировой экономики, взаимоотношения в экономическом плане Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику. И притом с положительным сальдо. Хотелось бы отметить, что этот успех стал возможен за счет как раз мясо-молочной промышленности Республики Беларусь, продукция которой сегодня очень востребована и оценивается китайскими потребителями. За счет количества субъектов хозяйствования, которые получили дополнительную аккредитацию на китайском рынке, станет возможно в ближайшее время увеличить объем экспорта белорусского именно в области мясо-молочной продукции.

За 2020-й по основным продуктам, которые уже были ранее аккредитованы, произошел рост: допустим, мясо курицы в четыре раза возросло, сыворотка молочная – в 2,2 раза. Что касаемо новых видов товаров, то получили аккредитацию – и я полагаю, что в ближайшее время очень активно пойдут поставки – сахара, это пива белорусского, мороженого. Мы, конечно же, добавим в мясо-молочной промышленности, добавим в деревообработке, мы сегодня видим возможности увеличения объемов наших калийных удобрений.

Коронавирус закончится, и объемы взаимной торговли будут возрастать

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-10

О том, как растет торговля, я еще хотел бы привести такую статистику, что у нас в 2014 году в рамках транзитных перемещений товаров Китай – Европа – это говорит в том числе о перемещениях и в Республику Беларусь, и через Республику Беларусь – через нас протранзитировало около 40 тысяч контейнеров, то в 2020 году было уже 540 тысяч контейнеров. То есть рост в 14 раз. Встречаясь, опять же, в провинциях с представителями железных дорог, в частности города Чунцин, мы видим необходимым поиск решений, каким образом увеличить пропускную способность железнодорожных путей, в том числе увеличить количество подвижного состава, в том числе увеличить количество холодильных камер, они нам необходимы для доставки белорусской продукции в Китай. И Китай с пониманием относится к подобным вопросам, понимая, что коронавирус закончится и объемы взаимной торговли будут возрастать.

При поддержке китайских банков в Беларуси реализуется более 30 крупных проектов на восемь миллиардов долларов

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-13

При финансовой поддержке Китая и китайских банков в Беларуси сегодня осуществлено и находится в активной стадии реализации более 30 крупных проектов различного плана, общая суммарная стоимость которых превышает 8 миллиардов долларов США. Кроме того, в ближайшей перспективе просматривается решение проектов. В энергетической сфере – это реконструкция подстанции в городе Столбцы – для Беларуси, для нашей энергетики это очень важный проект. В агропромышленном комплексе просматривается реализация третьего пускового комплекса в Пуховичах по производству витаминов, аминокислот, продуктов крахмальной промышленности, это глубокая переработка кукурузы. Таких производств – не скажу, что у нас в ЕврАзЭС – в целом мире нет. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот проект будет завершен.

Мы активно взаимодействуем с китайскими банками – например, с АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). Этот банк был учрежден для поддержки всех проектов на «Пояс и Путь». Республика Беларусь является полноценным членом этого банка. На сегодня наши министерства финансов, экономики прорабатывают ряд проектов вместе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для того, чтобы полноценно способствовать и развитию экономики Беларуси, и способствовать транзитным возможностям по всему направлению «Пояса и Пути». Мы как транзитная страна, Республика Беларусь, очень заинтересованы в создании современной инфраструктуры, которая позволит полноценно всем странам иметь возможность транзита, получения услуг перемещения товаров через Республику Беларусь. Естественно, с созданием соответствующих рабочих мест, получением прибыли и экономического подъема любого предприятия, которое будет работать на территории Республики Беларусь.

Беларусь и Китай сохранили взаимные авиарейсы. Это также повлияло на то, чтобы экономические объекты не притормаживались

Большим достижением является то, что мы сохранили маршрут Пекин – Минск. Многие страны позакрывали свои маршруты авиаперевозки. Мы одна из немногих стран с Китаем, Беларусь и Китай сохранили взаимные контакты, в частности авиарейсы, которыми перемещаются в основном специалисты, инженеры, труд которых необходим сегодня для участия в тех проектах, которые у нас в стране ведутся. И взаимно наши белорусские специалисты прибывают в Китай для выполнения своих обязанностей. Поэтому очень важно, чтобы мы не остановили. Это также повлияло на то, чтобы экономические проекты не притормаживались, а двигались только вперед.

Минздрав Беларуси прорабатывет заключение договора на поставку китайской вакцины от коронавируса

Поставки вакцины, взаимная торговля и инвестиции. Посол Беларуси в Китае рассказал об отношениях между странами-16

Что касаемо вакцины, Министерство здравоохранения Республики Беларусь очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры в двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины. Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Республику Беларусь. Учитывая то, что к Китаю обратилось большое количество стран, Республика Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину. Об этом также шел разговор в рамках телефонной беседы между руководителем КНР, господином Си Цзиньпином, и Александром Григорьевичем Лукашенко.

# Беларусь-Китай # Экономика # Юрий Сенько # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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