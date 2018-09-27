Почётное консульство Беларуси открылось в Барселоне

Новости Беларуси. Почетное консульство Беларуси открылось в Барселоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии приняли почетные гости, представители правительства Испании, дипкорпуса.

В дипкругах уверены, что это положительно скажется на увеличении взаимного туристического потока, а также упростит работу для представителей бизнеса обеих стран.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Испании и Португалии по совместительству:

Мы наглядаем актывізацыю нашых кантактаў у эканамічнай сферы, у сферы турызма, у сферы культуры, міжчалавечага абмена. Вельмі важна, што супрацоўнічаюць моладзевыя арганізацыі, што мы адкрылі наша дыпламатычнае прадстаўніцтва ў горадзе Мадрыдзе.

Іспанія – адна з буйнейшых краін-членаў Еўрапейскага саюза. Беларусь зацікаўлена ў тым, каб мець добрыя, канструктыўныя, узаемакарысныя адносіны з гэтай краінай.

Сегодня Барселона является привлекательным туристическим направлением для белорусских граждан. Только национальная авиакомпания в 2017 году перевезла более 40 тысяч пассажиров в Испанию. В посольстве также отметили, что в Каталонии живет около 1800 наших граждан.