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Почётное консульство Беларуси открылось в Барселоне

27 сентября 2018 11:08
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Новости Беларуси. Почетное консульство Беларуси открылось в Барселоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии приняли почетные гости, представители правительства Испании, дипкорпуса.

Почётное консульство Беларуси открылось в Барселоне-1

Почётное консульство Беларуси открылось в Барселоне-3

В дипкругах уверены, что это положительно скажется на увеличении взаимного туристического потока, а также упростит работу для представителей бизнеса обеих стран.

Почётное консульство Беларуси открылось в Барселоне-6

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Испании и Португалии по совместительству:
Мы наглядаем актывізацыю нашых кантактаў у эканамічнай сферы, у сферы турызма, у сферы культуры, міжчалавечага абмена. Вельмі важна, што супрацоўнічаюць моладзевыя арганізацыі, што мы адкрылі наша дыпламатычнае прадстаўніцтва ў горадзе Мадрыдзе.

Іспанія – адна з буйнейшых краін-членаў Еўрапейскага саюза. Беларусь зацікаўлена ў тым, каб мець добрыя, канструктыўныя, узаемакарысныя адносіны з гэтай краінай.

Сегодня Барселона является привлекательным туристическим направлением для белорусских граждан. Только национальная авиакомпания в 2017 году перевезла более 40 тысяч пассажиров в Испанию. В посольстве также отметили, что в Каталонии живет около 1800 наших граждан.

# Беларусь-Испания # Павел Латушко # Фотофакт

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