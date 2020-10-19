Единственная в СНГ молочная ферма-робот готовится к запуску. Всё об амбициозном проекте

Новости Беларуси. Первая в стране и СНГ ферма-робот. В хозяйстве «Беловежский» Каменецкого района взялись за интересный проект. Молочно-товарный комплекс, где за каждый процесс – от кормления до доения – отвечает умная система. Белорусское хозяйство стало 12-м в мире, где реализовали передовую шведскую модель. Кристина Протосовицкая оценила технический прорыв.

Робот-подбрасыватель отвечает за питание буренок. Автоматически запускается каждые три часа. Благодаря 8 датчикам ходит по траектории – индукционным линиям в полу. Параллельно подает минеральные добавки. Это один из первых этапов автоматизированной работы нового комплекса «Беловежского».

Хозяйство – одно из крупнейших в регионе. Ежедневно отправляют на молочные заводы свыше сотни тонн молока. Ферму будущего на тысячу голов по шведской модели создают на базе обычной молочно-товарной. Комплектация идет своими силами.

Александр Корж, заместитель директора по животноводству ОАО «Беловежский»:

Средний удой молока от коровы увеличился приблизительно от 3 до 5 литров в зависимости от физиологического состояния животного. Даже удивительно будет, но жир вырос до 4 %. За коровами будут следить 6 роботов. Уникальную ферму по производству молока запустят в Каменецком районе В целом объемы производства молока здесь увеличат с 7 тонн в сутки до 9. Ферма по своей конфигурации первая на постсоветском пространстве и всего 12-я в мире.

Масштабную реконструкцию в «Беловежском» начали три месяца назад. Часть фермы капитально перестраивают, основу же создают с нуля на месте бывшего кукурузного поля. При строительстве учитывают каждую деталь – от доступа свежего воздуха до подходов к кормовому столу животного. Отдельно возвели станцию обезжелезивания воды.

Владимир Чернинский, заместитель генерального директора ОАО «Беловежский»:

Ферма будет иметь замкнутый цикл. Все коровки наши, которые приведут телочек, будут находиться на этой ферме. И от маленького теленочка вырастать уже больше-больше-больше, здесь же будут покрываться и дальше будут раздаиваться (на раздое мы тоже заканчиваем его) и дальше доиться на карусели.

Сердце нового комплекса – на сто процентов автоматизированный доильный зал. Распределение буренок по своим местам на установке и подключение к аппаратам доения – за весь технологический процесс отвечают шесть независимых роботов. В зале свой микроклимат и есть даже ванночки для копыт.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

К слову, на карусель попадет не каждая буренка. Прежде она проходит своеобразный кастинг. Роботы оценивают качество стрижки и чистоту животного. Неухоженным вход строго запрещен. Присутствие человека ограничивается контролем со стороны инженера.

Андрей Ягович, инженер-механик ОАО «Беловежский»:

Этот робот тоже с 3D-камерой, которая видит в реальном времени вымя. Андрей Ягович отучился на инженера в техническом университете и вернулся в родной агрогородок. Именно ему доверили весь процесс наладки системы. Нюансы постигал вместе со шведскими коллегами.