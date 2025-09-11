В 2025 году в Минской области запланирован ввод 67 многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них 69 тысяч квадратных метров – арендные. Особое внимание на региональные центры.

В Березинском районе за последние три года ввели в эксплуатацию четыре новых многоквартирных дома общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Сейчас работы ведут в новом микрорайоне. Здесь начнут строительство первого 40-квартирного жилого дома, который будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. В здании предусмотрено и арендное жилье.

Алина Книга, исполняющая обязанности начальника отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Березинского райисполкома:

В настоящее время на завершающем этапе находится разработка проектной документации по микрорайонам многоквартирной жилой застройки по улице Красина. Также будут учтены права граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это целый микрорайон для индивидуальной жилой застройки и там планируется строительство детского сада в том числе.

Всего же в 2025 году в районе планируют ввести в эксплуатацию свыше 10 тысяч квадратных метров жилья.