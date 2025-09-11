Театр и лаборатория инновационных технологий – какие ещё направления есть во Дворце детей и молодёжи Минска

В Минском государственном дворце детей и молодежи талантов не счесть. Более 700 объединений по интересам. Именно столько готовы предложить педагоги каждому, кто мечтает покорять новые вершины. Начинается путь юных гениев в центре дошкольного образования «Малышок».

Алина Севрук, заведующая сектором дошкольного развития Минского государственного дворца детей и молодежи:

Это общеразвивающие занятия, занятия с родителями совместно. Также у нас ведется набор в детский театр «Светлячок». За год в секторе нашем занимаются около 700 детей.

Традиционно в топе техническое творчество. Новинки сезона – кружки по моделированию и управлению квадрокоптерами. Ждут будущих инженеров также в лаборатории инновационных технологий.