Театр и лаборатория инновационных технологий – какие ещё направления есть во Дворце детей и молодёжи Минска
В Минском государственном дворце детей и молодежи талантов не счесть. Более 700 объединений по интересам. Именно столько готовы предложить педагоги каждому, кто мечтает покорять новые вершины. Начинается путь юных гениев в центре дошкольного образования «Малышок».
Алина Севрук, заведующая сектором дошкольного развития Минского государственного дворца детей и молодежи:
Это общеразвивающие занятия, занятия с родителями совместно. Также у нас ведется набор в детский театр «Светлячок». За год в секторе нашем занимаются около 700 детей.
Традиционно в топе техническое творчество. Новинки сезона – кружки по моделированию и управлению квадрокоптерами. Ждут будущих инженеров также в лаборатории инновационных технологий.
Павел Пасиков, заведующий лабораторией инновационных технологий Минского государственного дворца детей и молодежи:
Очень много у нас проектной деятельности. «Поезд Памяти», к примеру – мы занимались им очень долгое время. Также у нас есть такие направления, как робототехника, радиоэлектроника. Тоже участвуем в конкурсах. Везде будем побеждать.
Саида Вафина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Минского государственного дворца детей и молодежи:
У нас Дворец детей и молодежи, а молодежь у нас, по Конституции, до 31 года. Поэтому у нас есть молодежь студенческая, учащиеся учреждений профессионально-технического образования. У нас есть взрослые люди – открываем для них объединение по интересам.
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