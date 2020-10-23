Новости экономики за 23.10.2020

Новости Беларуси. Как Банк развития изменил объемы финансовой поддержки по основным направлениям? Какие убытки терпят европейские компании из-за коронавируса? Почему поставщики молочного сырья заинтересованы в биржевой торговле? Новости из деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ТЕРПЯТ УБЫТКИ 70 % европейских компаний сообщили о падении выручки из-за пандемии коронавируса. Малый и средний бизнес на грани разорения, если им не удастся поднять доходы. Такие данные получены в ходе опроса свыше 2 200 компаний, представляющих пять крупнейших экономик Европы: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Как пишет Office Life, на сектор малого и среднего бизнеса приходится более двух третей всей рабочей силы и свыше половины всей произведенной добавленной стоимости. Ранее эксперты заявляли, что многие экономики Европы пострадают от двузначного спада производства в 2020 году. Они предрекали, что волна банкротств накроет всю мировую экономику, а текущий год может стать рекордным по числу мегабанкротств (компаний с долгами миллиард долларов и выше). Банк развития увеличил объёмы финансовой поддержки по основным направлениям

КРУПНЫЕ ТОРГИ СЫРЫМ МОЛОКОМ ПРОШЛИ НА БУТБ Биржевой рынок сырого молока сформирован, динамично развивается. Результаты последних торгов тому подтверждение: рекордные 4 000 тонн на почти 4 миллиона рублей. С начала 2020 года это 92 тысячи тонн на почти 87 миллионов рублей. При этом активно расширяется круг поставщиков молочного сырья. Если в 2019 году их было не более 10, то сейчас в биржевых торгах регулярно участвуют порядка 20 молокопроизводителей из разных регионов страны. Возможность продать сырье по более высокой цене, чем на внебиржевом рынке, привлекает на площадку новых игроков. Сельхозпредприятия не несут практически никаких затрат, поскольку аккредитация на бирже бесплатная, а биржевой сбор составляет всего 10 копеек за сделку.