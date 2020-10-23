«Год был очень хороший». Александр Лукашенко объяснил, почему

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда такого урожая зерновых не получали. Ну, и травянистых кормов, чтобы скотину накормить (силоса, сенажа, сена), значительно больше, чем в прошлом году. Поэтому год очень хороший, несмотря, что это високосный, несмотря на то, что это политический был год, ковидный год. Ну, мы прожили с вами этот год, и вы знаете, что он был непростым. Да и сейчас нам непросто. Но мы будем одеты, накормлены. И вы, и мы, и дети наши, и внуки – все будут накормлены. И продадим миллиардов на 5-6 сельхозпродукции.