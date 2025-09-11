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Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией на неделю

11 сентября 2025 14:20
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Сегодня, 11 сентября, стало известно о закрытии воздушного пространства польской стороной. Варшава ограничивает авиасообщение на своих восточных границах до 9 декабря. Об этом сообщает оперативное командование военных сил Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается, что ограничения распространяются на рубежи с Беларусью и Украиной.

Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией на неделю-2

Военным летательным аппаратам и гражданским беспилотникам полеты запрещены круглосуточно. Известно, что решение принято на фоне инцидента с дронами 10 сентября, которые случайно залетели на польскую территорию.

Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией на неделю-4

Недолго пришлось ждать заявлений и от Прибалтики. Латвия вслед за Польшей закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией. По данным национальных вооруженных сил, меры вступят в силу сегодня в 18:00 по минскому времени. Полеты будут запрещены на неделю. Помимо этого, Сейм не исключает закрытия и сухопутной границы с Беларусью на время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ.

# Беларусь-Польша # Беларусь-Латвия # Граница # Международная политика

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