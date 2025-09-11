Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией на неделю

Сегодня, 11 сентября, стало известно о закрытии воздушного пространства польской стороной. Варшава ограничивает авиасообщение на своих восточных границах до 9 декабря. Об этом сообщает оперативное командование военных сил Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается, что ограничения распространяются на рубежи с Беларусью и Украиной.

Военным летательным аппаратам и гражданским беспилотникам полеты запрещены круглосуточно. Известно, что решение принято на фоне инцидента с дронами 10 сентября, которые случайно залетели на польскую территорию.