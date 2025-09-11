Латвия закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией на неделю
Сегодня, 11 сентября, стало известно о закрытии воздушного пространства польской стороной. Варшава ограничивает авиасообщение на своих восточных границах до 9 декабря. Об этом сообщает оперативное командование военных сил Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечается, что ограничения распространяются на рубежи с Беларусью и Украиной.
Военным летательным аппаратам и гражданским беспилотникам полеты запрещены круглосуточно. Известно, что решение принято на фоне инцидента с дронами 10 сентября, которые случайно залетели на польскую территорию.
Недолго пришлось ждать заявлений и от Прибалтики. Латвия вслед за Польшей закроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией. По данным национальных вооруженных сил, меры вступят в силу сегодня в 18:00 по минскому времени. Полеты будут запрещены на неделю. Помимо этого, Сейм не исключает закрытия и сухопутной границы с Беларусью на время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025».
Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ.