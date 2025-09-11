Урожайность – 450 центнеров с гектара. В Минской области освоено 16% площадей с сахарной свёклой
Первые партии сладкого урожая из свеклы начали поступать на перерабатывающие предприятия. Средняя урожайность – 450 центнеров с гектара. Уже освоено 16 % площадей с технической культурой, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Как в Червенском районе собирают сахарные корнеплоды и какой удался в этом году урожай – узнала Анна Куртасова.
На сахарных плантациях Червенского района ежедневно работает несколько единиц техники. Свеклоуборочным комбайном управляет Виталий Карпенко. На счету каждый корнеплод.
Виталий Карпенко, механизатор сельхозпредприятия «Агросервис-ССК» Слуцкого сахарорафинадного комбината:
Стараемся, чтобы хорошо досмотреть, чтобы выросло, чтобы было что убирать, и качество, чтобы было. Урожай хороший.
Чтобы все убрать вовремя, механизатор трудится днем и даже ночью. Задает тон уборке хороший урожай. Подбадривают также родные, которые поддерживают и всегда ждут дома.
Подробности в видео.
Копку начали неделю назад. Сахарную свеклу ровно укладывают в бурты. Сладкая культура набрала объем и сахаристость. А дождливое лето помогло культуре созреть быстрее. Урожайность в среднем 350 центнеров с гектара. На некоторых участках достигает до 450.