Урожайность – 450 центнеров с гектара. В Минской области освоено 16% площадей с сахарной свёклой

Первые партии сладкого урожая из свеклы начали поступать на перерабатывающие предприятия. Средняя урожайность – 450 центнеров с гектара. Уже освоено 16 % площадей с технической культурой, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Как в Червенском районе собирают сахарные корнеплоды и какой удался в этом году урожай – узнала Анна Куртасова.

На сахарных плантациях Червенского района ежедневно работает несколько единиц техники. Свеклоуборочным комбайном управляет Виталий Карпенко. На счету каждый корнеплод.

Виталий Карпенко, механизатор сельхозпредприятия «‎Агросервис-ССК» Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Стараемся, чтобы хорошо досмотреть, чтобы выросло, чтобы было что убирать, и качество, чтобы было. Урожай хороший.

Чтобы все убрать вовремя, механизатор трудится днем и даже ночью. Задает тон уборке хороший урожай. Подбадривают также родные, которые поддерживают и всегда ждут дома. Подробности в видео.