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Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку

23 октября 2020 19:28
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Новости Беларуси. Президент оценил аграрные итоги сезона. В Беларуси богатый урожай зерна – более 10 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку-1

Цены на продукцию растениеводства государство будет контролировать. 23 октября глава государства посетил сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината». На встрече обсудили много вопросов: от возделывания кукурузы до производства молока.

Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку-4

– Вот ты мне сейчас подаришь, а я же все равно потом буду делить – Косинцу, Турчину… Я-то столько сыра не съем. Но разойдется.

Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку-7

– Я думаю, да.
– У него сроки большие.
– В последний раз картошку убирали, так я половину этой картошки омоновцам отвез в семьи.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Александр Косинец # Фотофакт

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