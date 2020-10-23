Александр Лукашенко рассказал, как отвёз ОМОНу картошку

Новости Беларуси. Президент оценил аграрные итоги сезона. В Беларуси богатый урожай зерна – более 10 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на продукцию растениеводства государство будет контролировать. 23 октября глава государства посетил сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината». На встрече обсудили много вопросов: от возделывания кукурузы до производства молока.

– Вот ты мне сейчас подаришь, а я же все равно потом буду делить – Косинцу, Турчину… Я-то столько сыра не съем. Но разойдется.