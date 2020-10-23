Банк развития увеличил объёмы финансовой поддержки по основным направлениям

Новости Беларуси. Банк развития увеличил объемы финансовой поддержки по основным направлениям деятельности: инвестпроекты, экспортное кредитование, а также поддержка малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О последнем направлении: за 9 месяцев было выделено 204 миллиона рублей в эквиваленте. Это почти в три раза больше той суммы, что на эти цели выделили в аналогичный период 2019-го. Общий объем денежных средств, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и экспортное кредитование, составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей или 2,6 % к ВВП.