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Банк развития увеличил объёмы финансовой поддержки по основным направлениям

23 октября 2020 16:40
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Новости Беларуси. Банк развития увеличил объемы финансовой поддержки по основным направлениям деятельности: инвестпроекты, экспортное кредитование, а также поддержка малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О последнем направлении: за 9 месяцев было выделено 204 миллиона рублей в эквиваленте. Это почти в три раза больше той суммы, что на эти цели выделили в аналогичный период 2019-го. Общий объем денежных средств, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и экспортное кредитование, составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей или 2,6 % к ВВП.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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