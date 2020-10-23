Александр Лукашенко в Слуцком районе: мне, конечно, стыдно перед вами за то, что в Минске бадзяюцца

– В Минск не ездишь или в Слуцк на демонстрации? – Приезжал через неделю в поддержку вас. В воскресенье после выборов, через неделю. – Это ладно. Это не только меня, это нас. – Естественно. Вас лучше поддержать. – Мне, конечно, стыдно перед вами за то, что в Минске бадзяюцца, як у народзе кажуць, эти. Я думаю, переживем мы и это. Лучше пусть они походят, а наши почувствуют, что могло бы быть, чем мы пережили бы войну. – Они, эта молодежь просто, может, не пережила то, что мы когда-то.

– Телевизионщики где-то нашли этот разговор журналиста с журналисткой, иностранцы эти, норвежцы и прочее. Ты, наверное, не посмотрел вечером. Посмотри, они, наверное, повторят. Это же идиотизм полный, они издеваются над этими инвалидами – деньги зарабатывают. Они на этом зарабатывают деньги. Конечно, не всем там платят. Их тысяч семь осталось сейчас. Эта накипь, я говорю, ушла, остались старые эти боевики. Меня настораживает то, что, как только где запашок этот, начинают подъезжать со всего мира. Ну, они специалисты. Где-то воюет кто-то, в Сирии, идут на смерть ради денег.

– Это профессионалы.

– Да, это профессионалы, убийцы. И такие тоже подъезжают где-то взорвать обстановку, спровоцировать. Это меня больше всего напрягает, поэтому мы за этим следим. С этими мы справимся, но надо же аккуратно это сделать. Вы же видите: коляску тащит, там ребеночек годовалый.