12 сентября состоится финал национального конкурса «Мисс Беларусь» – побывали на репетиции

Алина Трус, корреспондент: На сцене Дворца спорта участницы «Мисс Беларусь» уже 12 сентября 2025 года покажут всю свою красоту и грацию. Состоится долгожданный финал конкурса. Мы приехали на последние репетиции, чтобы узнать, насколько готовы участницы к такому важному событию.

Алина Трус: Большая сцена, площадка. Как ориентируешься, как себя чувствуешь?

Екатерина Трикоза, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2025»:

На самом деле, площадка действительно очень большая, огромная, я бы сказала. Но я не скажу, что теряюсь. Очень быстро, мне кажется, схватываю то, что нам говорят наши хореографы. Становлюсь именно там, где надо на этой сцене.

Алина Трус:

На кого будешь смотреть?

Екатерина Трикоза:

Я думаю, что, конечно, это будет глава государства и члены жюри.

Алина Трус:

Кто тебя будет поддерживать во время конкурса?