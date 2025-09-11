12 сентября состоится финал национального конкурса «Мисс Беларусь» – побывали на репетиции

Алина Трус, корреспондент:
На сцене Дворца спорта участницы «Мисс Беларусь» уже 12 сентября 2025 года покажут всю свою красоту и грацию. Состоится долгожданный финал конкурса. Мы приехали на последние репетиции, чтобы узнать, насколько готовы участницы к такому важному событию.
Алина Трус:
Большая сцена, площадка. Как ориентируешься, как себя чувствуешь?
Екатерина Трикоза, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2025»:
На самом деле, площадка действительно очень большая, огромная, я бы сказала. Но я не скажу, что теряюсь. Очень быстро, мне кажется, схватываю то, что нам говорят наши хореографы. Становлюсь именно там, где надо на этой сцене.
Алина Трус:
На кого будешь смотреть?
Екатерина Трикоза:
Я думаю, что, конечно, это будет глава государства и члены жюри.
Алина Трус:
Кто тебя будет поддерживать во время конкурса?
Алия Короткая, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2025»:
В день финала 12 сентября меня будет искренне поддерживать моя семья, мои друзья, все мои самые близкие родственники и знакомые. Также очень приятно, что во время конкурса поддерживают даже незнакомые люди. То есть пишут в соцсетях либо где-то меня могут увидеть, подходить.
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