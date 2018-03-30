Александр Лукашенко попробовал белорусскую черную икру во время рабочей поездки в Фаниполь

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Дзержинский район Александр Лукашенко ознакомился с технологией производства черной икры и осетрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цех в Фаниполе был открыт в начале 2016 года, и за это время успел заявить о себе на весь мир. Продукцию экспортируют в Россию, Казахстан, Армению, Шри-Ланку, Словакию, Латвию, Италию, Германию. Главная особенность этого предприятия заключается в том, что натуральную черную икру производят здесь традиционным забойным методом.