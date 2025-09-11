В Беларуси произошло свыше 3 тысяч ДТП с участием диких животных

В Беларуси произошло свыше 3 300 ДТП с участием диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го количество происшествий выросло на 32 %.

Основная причина – миграция парнокопытных. Осень – время повышенного риска ДТП: традиционно стартуют массовая охота на копытных и пушных животных. Также в конце августа – начале сентября у некоторых особей начинается период гона. Все это приводит к активному перемещению зверей и возможному выходу на проезжую часть. Зимой, особенно в феврале, ДТП с участием диких животных фиксируется меньше всего.

Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:

Ввиду того, что численность немаленькая и плотность диких животных увеличивается, животному приходится искать какие-то новые кормовые поля. Хотелось бы сказать автолюбителям быть более внимательными в темное время суток и в утренние часы. Это такое время, когда дорога менее просматривается и вероятность выхода животных увеличивается.

Численность диких животных растет. Только на территории Червенского лесхоза зарегистрировано 195 особей лося, 153 оленя и 485 особей косули.