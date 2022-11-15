Новости экономики за 15.11.2022

В рамках союзного импортозамещения минимум 14 предприятий страны ждет программа модернизации и развития производства. Так, белорусское световое оборудование для автотехники уже востребовано многими российскими предприятиями. Налоговая проверила граждан, живущих не по средствам. У кого расходы превысили доходы? И как первый снег в Европе подстегнул рост цен на газ? О заметных экономических событиях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПЕРМСКАЯ ТПП ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РЕГИОНА НА БУТБ Актуальность проблемы импортозамещения для Беларуси и России открывает широкие возможности для взаимодействия между представителями бизнес-сообществ двух стран.

Так, Пермская торгово-промышленная палата поможет привлечь малый и средний бизнес региона на площадку Белорусской универсальной товарной биржи. БУТБ может выступить в качестве связующего звена между производителями и потребителями товаров, обеспечивая, с одной стороны, дополнительный канал сбыта, а с другой – безопасный механизм закупок. Ряд компаний из Пермского региона уже участвует в биржевых торгах, причем довольно успешно. В первую очередь это производители импортозамещающих товаров промышленного назначения, которые пользуются повышенным спросом у белорусских потребителей. БЕЛОРУСЫ ГОТОВЫ ЗАМЕНИТЬ В РОССИИ ЗАПАДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАР В рамках союзного импортозамещения минимум 14 предприятий страны ждет программа модернизации и развития производственных мощностей.

Один из белорусско-российских проектов связан с производством светового оборудования для автомобильной техники. После введения санкций на российском рынке возник дефицит фар. Белорусский завод светотехнической продукции для автотранспорта готов импортозаместить ушедших европейских поставщиков оптики. Завод уже обеспечивает продукцией российские УАЗ, КАМАЗ, «АвтоВАЗ». Количество заказов растет. Только с Уральского автозавода поступило 3 тысячи заявок на комплекты фар ближнего и дальнего света. Налоговая проверила граждан, живущих не по средствам – в казну начислили 17,5 миллиона рублей. ДО 15 НОЯБРЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬ ЗАКЛАДКУ В СТАБФОНДЫ В Беларуси почти на 100 % выполнены планы по закладке продукции в стабфонды.