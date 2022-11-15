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Налоговая проверила граждан, живущих не по средствам – в казну начислили 17,5 млн рублей

15 ноября 2022 15:40
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Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам провело камеральные проверки расходов и доходов у 9 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что почти треть из них живет не по средствам. Расходы есть, а вот источника доходов нет.

Налоговая проверила граждан, живущих не по средствам – в казну начислили 17,5 млн рублей-1

Новый вид проверок проводят без выдачи предписания. При этом учитываются все доступные источники информации о расходах человека: данные ГАИ о регистрации транспортных средств, БРТИ – о регистрации недвижимого имущества, данные из банков о счетах, в том числе и об электронных кошельках, и даже информация, полученная анонимно. По результатам проверок к уплате в бюджет доначислено 17,5 миллиона рублей. В среднем – 6 тысяч рублей на каждого нарушителя.

Подробнее о новостях экономики за 15 ноября читайте здесь.

# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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