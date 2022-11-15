В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах

Новости Беларуси. Быть инициативными и откликаться на проблемы людей. В Совете Республики предлагают депутатам на местах работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси более 18 тысяч народных избранников на различных уровнях. По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, органы местного самоуправления должны активнее откликаться на инициативы жителей: обустроить детскую площадку, разбить клумбу у магазина, а порой и примирить соседей. Все это по силам депутатам местного уровня. Однако есть и такие ситуации, которые требуют общественного обсуждения и даже корректировок действующего законодательства.

Иван Довжук, председатель Кобринского районного Совета депутатов:

Сегодня встают вопросы по наведению порядка, о чем говорит глава государства, в первую очередь на территории сельских советов, деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать. И мы говорим сегодня, что нужно продавать пустующие участки для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их при наведении порядка, для реализации гражданских инициатив, которые сегодня необходимы, затратны. Даже элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни.