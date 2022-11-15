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В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах

15 ноября 2022 13:36
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Новости Беларуси. Быть инициативными и откликаться на проблемы людей. В Совете Республики предлагают депутатам на местах работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах-1

В Беларуси более 18 тысяч народных избранников на различных уровнях. По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, органы местного самоуправления должны активнее откликаться на инициативы жителей: обустроить детскую площадку, разбить клумбу у магазина, а порой и примирить соседей. Все это по силам депутатам местного уровня. Однако есть и такие ситуации, которые требуют общественного обсуждения и даже корректировок действующего законодательства.

В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах-4

Иван Довжук, председатель Кобринского районного Совета депутатов:
Сегодня встают вопросы по наведению порядка, о чем говорит глава государства, в первую очередь на территории сельских советов, деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать. И мы говорим сегодня, что нужно продавать пустующие участки для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их при наведении порядка, для реализации гражданских инициатив, которые сегодня необходимы, затратны. Даже элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни.

В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах-7

Предложения, которые сегодня прорабатывают обе палаты белорусского парламента совместно с депутатами местного уровня, планируют отразить в законопроекте о местном управлении и самоуправлении. Его новая редакция позволит решать проблемы жителей максимально быстро и результативно.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Иван Довжук # Фотофакт

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