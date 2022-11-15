В Совете Республики предлагают усилить роль депутатов на местах

Новости Беларуси. Быть инициативными и откликаться на проблемы людей. В Совете Республики предлагают депутатам на местах работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Быть инициативными и откликаться на проблемы людей. В Совете Республики предлагают депутатам на местах работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси более 18 тысяч народных избранников на различных уровнях. По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, органы местного самоуправления должны активнее откликаться на инициативы жителей: обустроить детскую площадку, разбить клумбу у магазина, а порой и примирить соседей. Все это по силам депутатам местного уровня. Однако есть и такие ситуации, которые требуют общественного обсуждения и даже корректировок действующего законодательства.
Иван Довжук, председатель Кобринского районного Совета депутатов:
Сегодня встают вопросы по наведению порядка, о чем говорит глава государства, в первую очередь на территории сельских советов, деревень. Не секрет, что у нас имеются пустующие дома, которые нужно либо продавать, либо убирать. И мы говорим сегодня, что нужно продавать пустующие участки для того, чтобы были дополнительные средства у сельских советов для использования их при наведении порядка, для реализации гражданских инициатив, которые сегодня необходимы, затратны. Даже элементарное обустройство детской площадки на территории детской деревни.
Предложения, которые сегодня прорабатывают обе палаты белорусского парламента совместно с депутатами местного уровня, планируют отразить в законопроекте о местном управлении и самоуправлении. Его новая редакция позволит решать проблемы жителей максимально быстро и результативно.