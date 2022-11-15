Новости экономики на РТР-Беларусь за 15.11.2022

Новости Беларуси. Когда начнется серийный выпуск белорусских ноутбуков? Насколько выросли объемы переработки твердых отходов? И как крупные предприятия развивают промышленный туризм? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. «Горизонт» выпустит ноутбуки отечественного производства Новые технологичные горизонты. В декабре в Беларуси начнут серийное производство ноутбуков. Их выпуском займется столичный холдинг «Горизонт». Работать планируют на заказ.

Программа на следующий месяц уже утверждена, сейчас собирается портфель дальнейших заявок. В планах на 2023 год – создать свыше 80 моделей: от бюджетных вариантов до престижных высокопроизводительных. Основными клиентами станут страны СНГ. На предприятии заявляют, что белорусские ноутбуки не хуже импортных, соответствуют всем стандартам и удовлетворят запросы самых требовательных покупателей. В последние годы холдинг «Горизонт» модернизирует и наращивает производство, расширяет торговлю. За пять лет экспорт увеличился более чем втрое, продукция поставляется в 18 стран. Сбор ТКО в стране вырос в 2 раза с 2012 года За последние 10 лет в Беларуси стали перерабатывать в три раза больше твердых коммунальных отходов. По итогам 2021 года в стране используют 31 % вторресурсов.

Таких результатов удалось достичь благодаря новому принципу работы, когда производитель и импортер должны следить за всем жизненным циклом продукции: от выпуска до утилизации. Объем сбора ТКО с 2012 года увеличился в два раза, а, например, стекла и пластика – втрое. Появляются новые пункты приема мусора, а сбором занимаются уже более 400 предприятий. В стране действует национальная стратегия по обращению с твердыми отходами и вторресурсами, ее план действий расписан до 2035 года. Популярность промышленного туризма в Беларуси растет В Беларуси растет популярность промышленного туризма. Гости с удовольствием приходят на экскурсии по крупным предприятиям страны.

Так, МТЗ с начала осени принял более 3 тысяч посетителей – это в четыре раза больше, чем за сентябрь и октябрь 2021 года. Самый большой поток гостей пришелся на школьные каникулы, когда за неделю на заводе побывали 955 человек. С экскурсиями приходили как учащиеся, так и туристы. Для гостей промышленный туризм – это возможность провести время не только с удовольствием, но и с пользой, узнать, как делают привычные всем вещи. А предприятие рекламирует свою продукцию, проводит профориентацию. Тракторный завод может посетить любой желающий. Минимальный возраст – 9 лет. На заводе одновременно принимают 3-4 группы по 30 человек. И напоследок о курсах основных валют, которые утвердил Национальный банк.