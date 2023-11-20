«Стрежнем является экономика» – Червяков поделился планами в отношении сотрудничества с Китаем

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.

Отдельно в рабочем кабинете Президент встретился с послами, которые отправляются представлять интересы Беларуси в Китай и Зимбабве. Страны очень важные.

«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию.

С Китаем Президент нацеливает поднять отношения на еще более высокий уровень, образно говоря, пекинских небоскребов. Поэтому и способного Юрия Сенько заменит знаковая фигура – теперь уже бывший министр экономики Александр Червяков.