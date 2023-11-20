Минэкономики определило ключевые задачи для отечественных экспортёров

Новости Беларуси. Обеспечение устойчивости экономики и увеличение благосостояния людей – главные цели экономической политики в Беларуси. В начале года Президент поставил задачу: сделав все возможное, вопреки беспрецедентному внешнему давлению выйти на положительную траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на попытки Запада остановить наше развитие незаконными ограничениями, Беларусь (благодаря своевременно принятым на уровне главы государства мерам) успешно развивается и планирует рост на будущий год. Для отечественных экспортеров Министерством экономики определены ключевые задачи: укрепить присутствие на рынке России и активно увеличивать продажи в страны дальней дуги, чтобы выйти на показатель роста экспорта товаров и услуг в 7,6 %, или на 3,8 миллиарда долларов.