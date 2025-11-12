9 белорусских борцов-классиков поспорят за награды международного турнира «Сила традиций»

В Новосибирске готовятся к грандиозному международному турниру по греко-римской борьбе «Сила традиций». Идейный вдохновитель соревнований – легенда мирового спорта Александр Карелин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
В Новосибирске готовятся к грандиозному международному турниру по греко-римской борьбе «Сила традиций». Идейный вдохновитель соревнований – легенда мирового спорта Александр Карелин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Почти 5 тысяч километров преодолели наши ребята, чтобы выступить на турнире «Сила традиций». За награды поспорят около 200 борцов-классиков до 17 лет из пяти стран. Россию представляют 40 субъектов федерации, их атлеты лучшие в отечественном рейтинге.
Также сильнейших привезли команды Армении, Казахстана и Кыргызстана. Наши ребята получили право приехать в Новосибирск по итогам ряда турниров. Из 11 весов земляки выступят в 9. Самая многочисленная категория – до 71 килограмма, там заявлены 23 борца.
Владислав Титов, тренер по греко-римской борьбе МГГУОР:
Мы планируем, что наши ребята покажут достойную борьбу. «Сила традиций» для меня это как чемпионат Европы, как встреча, масштаб. Много стран приезжих, спортсменов. Много именитых спортсменов.
Сергей Андрусик, старший тренер проекта спортивной борьбы «Карелин фонд»:
Сборная команда Республики Беларусь всегда конкурента и всегда показывает яркую борьбу, интересную технику, физически сильные ребята. Всегда забирают медали. Поэтому будет интересно посмотреть на этом турнире.
Турнир действительно особенный, по задумки мэтра, здесь важно сохранить историю побед. Ведь без прошлого нет будущего, считает Александр Карелин. В СССР борцы-классики с каждой Олимпиады привозили россыпь медалей.
Подробности в видео.