9 белорусских борцов-классиков поспорят за награды международного турнира «Сила традиций»

В Новосибирске готовятся к грандиозному международному турниру по греко-римской борьбе «Сила традиций». Идейный вдохновитель соревнований – легенда мирового спорта Александр Карелин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почти 5 тысяч километров преодолели наши ребята, чтобы выступить на турнире «Сила традиций». За награды поспорят около 200 борцов-классиков до 17 лет из пяти стран. Россию представляют 40 субъектов федерации, их атлеты лучшие в отечественном рейтинге.

Также сильнейших привезли команды Армении, Казахстана и Кыргызстана. Наши ребята получили право приехать в Новосибирск по итогам ряда турниров. Из 11 весов земляки выступят в 9. Самая многочисленная категория – до 71 килограмма, там заявлены 23 борца.