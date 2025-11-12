Лазуткин: под литовскую правящую коалицию заложена белорусами «бомба», которая обрушит их на выборах

Андрей Лазуткин, политолог:

Они создали себе проблему с поддержкой, с рейтингом. Главное, там же бизнес, который берет бабки весь. То есть он дает бабки этим политикам, потом получает от этого дивиденды какие-то. И вот этот бизнес просто ударили по башке с этими грузоперевозками. Они уже не переизберутся. Это коалиция социал-демократов, которая там типа победила. Все, им крышка. Следующие выборы – они их проиграют. И, кстати, Науседа хотя бы открывает рот, говорит: ну да, мы за технические переговоры, будем решать. А вот эта Инга, которая от большого ума сказала, что нам типа наплевать, это ваши издержки, риски. И потом госпропаганда этого Delfi литовского это все повторяет. Да-да-да, это ваши проблемы, нас это не интересует, надо было закладывать издержки, вы же зарабатывали на этих санкциях, теперь страдаете. Но когда вы так наплевательски относитесь к своим людям, к своему бизнесу, который вас поддерживает, все, прощайте.

Будут возвращаться эти консерваторы, которые тоже придурки. А эти уже поближе, Ландсбергис к Зенону, ко всем этим делам. Мы заложили там что? Бомбу, как сказал бы противник большевизма. Он сказал бы: да, под литовскую правящую коалицию заложена белорусами бомба сегодня, которая обрушит их на выборах. А потом, когда в Литве, напомню, двухпартийная система, там определяет все партия, которая занимает третье место. Есть там такие партии, типа «Заря над Неманом», они вполне себе могут влиять на обстановку. Если там будут такие здравые силы… Они не за Беларусь ни разу, просто прагматики, им надо, чтобы бизнес зарабатывал. Вот если их будет больше, они наконец смогут влиять на литовскую политику, чтобы там избиралось какое-то адекватное правительство, а не эти полудурки, которые готовы ради всего просто спустить в унитаз всю экономику литовскую.

И вот тогда мы сможем не то что влиять на Литву, нам это не надо. Надо, чтобы просто вы не ложились под всех подряд, как плечевые эти женщины, которые с фурами работают. Вот когда это будет достигнуто, мы решим свои задачи. И наша стратегия белорусская видна, она достаточно долгая. Это будет не завтра, не послезавтра, но лет за пять посмотрим, что там можно будет сделать в этой Литве. Конечно, может быть, завтра американцы нам устроят и блокаду Калининграда с военными судами, и проблемы на Балтике, и проблемы с Польшей. Но это такой сценарий, который, знаете, сгорел сарай – гори и хата. Будем исходить из более реального варианта, что проблемы останутся, но не перейдут в какую-то военную фазу. Значит, надо влиять на правительство. Другого рецепта нет здесь. Ничего не сделаешь, кроме этого. Надо, чтобы поменялась власть в Литве, чтобы в Польше поменялась власть, чтобы в Украине поменялась власть. Вот когда все это будет сделано по периметру, тогда мы выйдем на какие-то нормальные отношения.

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