В Беларуси завершили уборку сахарной свёклы

Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы завершена. Этой культурой в 2023 году в Беларуси было засеяно более 100 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность превысила прошлогоднюю на 31 центнер и составила 491 сотню килограммов на круг. Валовой сбор приблизился к 5 миллионам тонн, а это на 600 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Таким образом, прогресс и в росте посевных площадей, и в урожайности.