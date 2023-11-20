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В Беларуси завершили уборку сахарной свёклы

20 ноября 2023 07:38
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Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы завершена. Этой культурой в 2023 году в Беларуси было засеяно более 100 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершили уборку сахарной свёклы-1

Урожайность превысила прошлогоднюю на 31 центнер и составила 491 сотню килограммов на круг. Валовой сбор приблизился к 5 миллионам тонн, а это на 600 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Таким образом, прогресс и в росте посевных площадей, и в урожайности.

В Беларуси завершили уборку сахарной свёклы-4

Собранного сырья, по оценкам Белгоспищепрома, достаточно для производства около 600 тысяч тонн готовой продукции, которая будет реализована как на внутреннем рынке, так и отправится на экспорт. Состояние и стабильность продовольственного рынка сахара, по оценкам специалистов, будет обеспечена более чем на 100 %.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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