Лазуткин: США хотят сделать проблемы на границе Беларуси постоянными

Андрей Лазуткин, политолог:

Если моделировать какое-то будущее наше, если пофантазировать, что будет сделка какая-то Трампа и России, например, которую России навязывают… В чем ее смысл? Это раздел сфер влияния, что, допустим, Беларусь уходит из американской сферы интересов: ладно, так и быть, мы отстанем от Лукашенко, от всех. Но взамен что получается? Этот раздел сфер влияния будет означать блокирование границы снова, чтобы здесь не было Китая. И это будет выгодно американцам.

А здесь они и так нашу власть никак не поменяют. Были дурацкие заявления, что типа дальнобойщики, выходите на протест. И что, в Беларуси власть прогнется под литовских дальнобойщиков или под наших дальнобойщиков из-за того, что вы закрыли границу и вас они же кроют матом? Нет, конечно. Это не механизм смены власти в Беларуси или попытка от нас чего-то добиться. Они хотят, чтобы отсюда Китай ушел. Это главная задача американцев. С этого начинал Помпео, который сюда приехал еще 6 лет назад.



И эта линия не меняется, неважно, кто в Белом доме сидит. Их задача – работа против Китая здесь и вообще везде. Поэтому, да, проблемы с границей они хотят сделать постоянными. Если пофантазировать, что завтра мы с Литвой договоримся о чем-то или не договоримся, но они просто откроют границу, то они будут ее все равно закрывать хаотично. Раз в неделю, два раза в неделю, раз в полдня, неважно как, чтобы была постоянная проблема для логистики.



Таким образом будут давить на грузопотоки и на то, чтобы Польша становилась более важной стороной в плане логистики. Потому что, напомним, поляки собирались открыть погранпереходы не так давно, а потом раз, сказали: а мы солидарны с Литвой, поэтому мы их не откроем. А что, сигареты к вам летят? Или что? В чем проблема? В чем вы солидарны? И видно, что эти действия все согласованы и по Польше, и по Литве, и это все координируют американцы.

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