Баскетболисты «Минска» уступили лидеру Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в домашнем поединке Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни во второй раз за два дня принимали лидера регулярного чемпионата – московский МБА-МАИ.

Накануне белорусы уступили с результатом 58:73 и сегодня намеревались взять реванш, однако не получилось.

В первой половине противостояния команды показали равную борьбу, тем не менее минимальное преимущество осталась за российской дружиной. Подопечные Дмитрия Колтунова приложили немало усилий, чтобы завершить встречу в свою пользу, но после перерыва соперники начали активнее действовать в атаке и праздновали итоговую викторию с перевесом в 13 очков – 75:62.

Самым результативным в составе хозяев стал Давид Мукете, набравший 15 баллов. На данный момент в активе наших баскетболистов восемь викторий и столько же неудач. Напомним, в текущем розыгрыше играют 14 клубов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф.