Прямой эфир

Баскетболисты «Минска» уступили лидеру Единой молодёжной лиги

12 ноября 2025 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в домашнем поединке Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни во второй раз за два дня принимали лидера регулярного чемпионата – московский МБА-МАИ.

Накануне белорусы уступили с результатом 58:73 и сегодня намеревались взять реванш, однако не получилось.

В первой половине противостояния команды показали равную борьбу, тем не менее минимальное преимущество осталась за российской дружиной. Подопечные Дмитрия Колтунова приложили немало усилий, чтобы завершить встречу в свою пользу, но после перерыва соперники начали активнее действовать в атаке и праздновали итоговую викторию с перевесом в 13 очков – 75:62.

Самым результативным в составе хозяев стал Давид Мукете, набравший 15 баллов. На данный момент в активе наших баскетболистов восемь викторий и столько же неудач. Напомним, в текущем розыгрыше играют 14 клубов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты сборной Беларуси U-19 c поражения стартовали в отборе на ЧЕ
12 ноября 2025 18:13

Футболисты сборной Беларуси U-19 c поражения стартовали в отборе на ЧЕ

Сборная Беларуси по футболу готовится к заключительным квалификационным матчам ЧМ
12 ноября 2025 18:13

Сборная Беларуси по футболу готовится к заключительным квалификационным матчам ЧМ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу в МХЛ
11 ноября 2025 20:11

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу в МХЛ