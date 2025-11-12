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«Слоним» в серии пенальти победил «Неман» в 1/16 финала КБ по футболу

12 ноября 2025 20:12
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Сенсационным результатом завершился перенесенный матч 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Представитель второго дивизиона «Слоним» на домашнем поле сломил сопротивление действующего обладателя трофея гродненского «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время завершилось вничью – 0:0. Дополнительное также победителя не выявило. Во втором экстра-тайме подопечные Игоря Ковалевича получили право на пенальти. 11-метровый не реализовал хавбек гостей Павел Савицкий. Исход противостояния решила серия пенальти, там удача оказалась на стороне хозяев, они точно исполнили все пять ударов. У гродненцев одна осечка. 

Таким образом, «Слоним» пробился в 1/8 финала. На этой стадии команда 4 декабря встретится с клубом «МЛ Витебск». Ранее в четвертьфинальную стадию пробились: БАТЭ, «Арсенал», «Ислочь», «Динамо-Брест» и «Славия».

# Футбол

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