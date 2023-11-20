Беларусь намерена решить логистические вопросы на Африканском континенте

Этому способствуют и контакты на высшем уровне. Беларусь уже установила дипотношения с 51 африканской страной. Спрос на услуги и товары отечественного производства здесь высокий. Работать над расширением двустороннего сотрудничества в таких странах, как ЮАР, а по совместительству – в Ботсване, Мозамбике и Намибии, теперь будет посол Игорь Белый. Прежде он трудился в одном из управлений МИД.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии:

Африка – это кладовая, юг Африки очень богат полезными ископаемыми, а у нас есть очень хорошие компетенции и в карьерной технике, и в горной добыче. Это направление тоже не останется за кадром. Также хочу отметить, что практически все страны моей аккредитации имеют выход к морю. Логистика сейчас – это ахиллесова пята нашей внешней торговли. Поэтому будем решать и логистические вопросы. ЮАР – член БРИКС. Мы в мае подали заявку на членство в БРИКС. Поэтому политическая составляющая моей работы тоже будет весьма насыщена. Будем продвигать эту повестку.