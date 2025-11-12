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Французские депутаты проголосовали за приостановку пенсионной реформы Макрона

12 ноября 2025 19:57
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Французские депутаты проголосовали за приостановку непопулярной пенсионной реформы Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждение в нижней палате парламента было долгим и бурным.

Французские депутаты проголосовали за приостановку пенсионной реформы Макрона-2

За приостановку проголосовали 255 депутатов, против – 146, 104 воздержались. Тем не менее народные избранники смогли сделать главное – временно отказаться от повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Напомним, пенсионная реформа, принятая в 2023 году, вызвала парламентский раскол и массовые акции протеста по всей стране. Однако правительству теперь придется ликвидировать финансовые последствия этого решения парламента. По их подсчетам, приостановка реформы бюджету обойдется как минимум в 100 миллионов евро в 2026 году и уже 1,5 миллиарда евро в 2027-м.

# Международная политика

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