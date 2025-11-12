Кто и зачем «сливает» Зеленского? Лазуткин о компромате с прослушками

Григорий Азаренок, СТВ: Самый главный вопрос: кто сливает Зеленского? Потому что это все понятно – подкоп под Зеленского. Он там сегодня неумело попытался оправдаться. И он «ничего не ведал». Все его дружки по «Кварталу» на министерских постах, в Совете безопасности и в офисе президента – все воровали как не в себя. Кто его сливает? НАБУ – ФБРская структура. Когда страна переходит под власть Америки, там заводится на местную элиту такая вот структура типа НАБУ, всех пишет, мимо местных силовых структур. Она не подчиняется ни президенту, ни главе СБУ – никому. Всех пишет и знает все про местную элитку: кто, где, с кем спит, знает все про то, где, кто, как ворует и так далее. И вот тут эта самая американская ФБРовская НАБУ выкладывает на весь офис Зеленского такое компроматище с прослушками, с разговорами, с записями. Кто сливает Зеленского? Американцы?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы же помним первый эпизод с картонками. Тогда Зеленский отбился. И давление ослабили. То есть больше эти протестующие не выходили. Но сейчас по классике должны выходить опять протестующие с картонками. Но опять же, я бы не списывал все равно Зеленского. У него неплохие политтехнологи в офисе. То есть им надо что сейчас говорить? Вождь не знал ничего. Он бедный как церковная мышь. Это все кругом воры. Они обманывали его. Если все это рассматривать как некую технологию, то надо сейчас повесить собак на каких-то людей, чтобы все это шло мимо Зеленского: какие-то евреи, какие-то кражи, а Зеленский пойдет потом переизбираться. Потому что они воровали, а я ж не воровал, а мы честные такие все. Поэтому они все равно будут использовать это в своих целях.

Чтобы отмыться, сказать: «Да, у нас воровали. Вот американцы показали, кто воровал». Там же нет Зеленского. Зеленский же не говорил: «Украдем миллион». Да, это были какие-то люди, но докажите их связи с Зеленским тогда и прочее все. Но вместе с тем был разговор Трампа и Зеленского в Белом доме. И потом еще, когда про выборы он его спрашивал: «Если вы три года будете воевать, у вас не будет выборов?» Зеленский: «Ха-ха, да, не будет».

Это намек, что смотри, у нас очень много компромата. Если вы там решите как-то мимо нас эти выборы проводить и переизбираться без нашего согласия, мы устроим вам войну компромата как минимум. И они хотят, конечно, не то что скинуть Зеленского. Это не так. Они хотят его поставить под контроль, потому что ранее он показывал самостоятельность Зеленского. Он Трампу хамил. Он как бы Европу строил, как хотел. Но все-таки надо набросить на него некий поводок. Опять же, мы не знаем контуры сделки США с Россией. То есть представим себе, что Трамп надавил на Зеленского таким образом, чтобы тот зашел в переговоры. Типа заходи, а иначе мы сольем компромат. А они слили компромат. Зеленский сказал: «Я выхожу вообще из переговоров». То есть, возможно, это был заход на Зеленского, чтобы, кроме выборов, это все понятно, давить на него, но еще и обеспечить вход в переговоры с Россией. А Зеленский показывает: «Ни фига, вы добились обратного. Я теперь точно не буду разговаривать».

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