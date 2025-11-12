Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь» в матче КХЛ

Минское «Динамо» победно завершило самую продолжительную домашнюю серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» принимали аутсайдера Восточной конференции «Сибирь».

Наши парни активно вступили в борьбу, и уже на третьей минуте Сэм Энас вывел наш клуб вперед. Для нападающего это взятие ворот стало 14-м в сезоне. Под занавес первого периода Илья Усов удвоил перевес столичной команды. На старте второго отрезка Егор Бориков довел преимущество до крупного, а через несколько секунд Усов оформил дубль.

В дальнейшем динамовцы продолжили уверенно действовать на льду, создавали опасные моменты и конвертировали их в голы. Несмотря на усилия «снеговиков» отыграться, убедительную викторию праздновал белорусский представитель в лиге. Итог 7:0 – в пользу минчан.

Далее подопечные Дмитрия Квартальнова отправляются в двухматчевое гостевое турне, во время которого сыграют с казанским «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью».