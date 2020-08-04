Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»

Новости Беларуси. Многие предприятия вкладывают в развитие собственные средства. Пример тому – «Молодечномебель», рассказали в проекте «Сделано». Единственная в Беларуси компания, отказавшаяся от использования нитролаков и нитрокрасителей в пользу экологически чистых отделочных материалов.

Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия:

Оборудование, которое было на фабрике лет 30 назад, это была пара десятков фрезеров, шлифовальных станков, по ассортименту: шкаф трехдверный, двухдверный, кровати. Если взять последние десятилетия, то наше объединение по выпуску мебели возросло, наверное, в разы. Более чем в два, а то и три раза по объемам мы возросли. Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?

Порядка 70 % мебели – экспорт почти в семь десятков стран. В их числе и государства Евросоюза, а также США и Канада. В последние годы концерн усиливает присутствие в Китае и Иране, Венгрии и Чехии, Сербии и Италии, выходит на новые площадки – Вьетнама, Ганы, Ирака, Индонезии.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Диверсификация позволила нам достаточно уверенно смотреть в будущее. Мы видим сегодня достаточно устойчивый спрос в странах Европейского союза на нашу мебель. Видим, что в июне спрос вырос относительно мая и апреля больше, чем на 40 %. Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?

Мы ставим перед собой задачу выйти на те рынки, на которых будем иметь максимальный эффект. Если сегодня это страны-соседи, то в будущем, мы видим, это будут страны, где производства такой продукции, как у нас, в принципе отсутствуют. Скажем, это страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Рассказываем и показываем, как проходит рабочий день лучшего лесника Беларуси