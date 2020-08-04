Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»
Новости Беларуси. Многие предприятия вкладывают в развитие собственные средства. Пример тому – «Молодечномебель», рассказали в проекте «Сделано».
Единственная в Беларуси компания, отказавшаяся от использования нитролаков и нитрокрасителей в пользу экологически чистых отделочных материалов.
Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия:
Оборудование, которое было на фабрике лет 30 назад, это была пара десятков фрезеров, шлифовальных станков, по ассортименту: шкаф трехдверный, двухдверный, кровати.
Если взять последние десятилетия, то наше объединение по выпуску мебели возросло, наверное, в разы. Более чем в два, а то и три раза по объемам мы возросли.
Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?
В активе – 60 лет истории. И среди мебельных фабрик страны – узнаваемый бренд. В производстве мебели свои закономерности: стиль и дизайн периодически меняются, при этом патина почти всегда сохраняется. Перманентно модный эффект старины у 90 % шкафов, столов, диванов или комодов. Это премиум-сегмент.
Читайте также:
Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски»
Александр Лукашенко: «Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе»
Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»
Александр Жанкевич:
Без модернизации нет движения. Ты без нового оборудования не сможешь выпустить ту качественную мебель, которую сейчас требует покупатель. Это освоение рынков Западной Европы: Нидерланды, Германия… То есть страны Евросоюза.
Порядка 70 % мебели – экспорт почти в семь десятков стран. В их числе и государства Евросоюза, а также США и Канада. В последние годы концерн усиливает присутствие в Китае и Иране, Венгрии и Чехии, Сербии и Италии, выходит на новые площадки – Вьетнама, Ганы, Ирака, Индонезии.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Диверсификация позволила нам достаточно уверенно смотреть в будущее. Мы видим сегодня достаточно устойчивый спрос в странах Европейского союза на нашу мебель. Видим, что в июне спрос вырос относительно мая и апреля больше, чем на 40 %.
Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?
Мы ставим перед собой задачу выйти на те рынки, на которых будем иметь максимальный эффект. Если сегодня это страны-соседи, то в будущем, мы видим, это будут страны, где производства такой продукции, как у нас, в принципе отсутствуют. Скажем, это страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Рассказываем и показываем, как проходит рабочий день лучшего лесника Беларуси
Показатели последних пяти лет. Беларусь способна переработать уже практически 16 миллионов кубометров деловой древесины. До модернизации могли менее 10. Экспорт лесного комплекса вырос вдвое. А его доля в общем экспортном портфеле страны – уже без малого 7 %.