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Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»

04 августа 2020 12:48
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Новости Беларуси. Многие предприятия вкладывают в развитие собственные средства. Пример тому – «Молодечномебель», рассказали в проекте «Сделано».   

Единственная в Беларуси компания, отказавшаяся от использования нитролаков и нитрокрасителей в пользу экологически чистых отделочных материалов.  

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-1

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-3

Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия:  
Оборудование, которое было на фабрике лет 30 назад, это была пара десятков фрезеров, шлифовальных станков, по ассортименту: шкаф трехдверный, двухдверный, кровати.  

Если взять последние десятилетия, то наше объединение по выпуску мебели возросло, наверное, в разы. Более чем в два, а то и три раза по объемам мы возросли.  

Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-6

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-8

В активе – 60 лет истории. И среди мебельных фабрик страны – узнаваемый бренд. В производстве мебели свои закономерности: стиль и дизайн периодически меняются, при этом патина почти всегда сохраняется. Перманентно модный эффект старины у 90 % шкафов, столов, диванов или комодов. Это премиум-сегмент.  

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Александр Жанкевич:    
Без модернизации нет движения. Ты без нового оборудования не сможешь выпустить ту качественную мебель, которую сейчас требует покупатель. Это освоение рынков Западной Европы: Нидерланды, Германия… То есть страны Евросоюза.  

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-11

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-13

Порядка 70 % мебели – экспорт почти в семь десятков стран. В их числе и государства Евросоюза, а также США и Канада. В последние годы концерн усиливает присутствие в Китае и Иране, Венгрии и Чехии, Сербии и Италии, выходит на новые площадки – Вьетнама, Ганы, Ирака, Индонезии.  

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-16

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:  
Диверсификация позволила нам достаточно уверенно смотреть в будущее. Мы видим сегодня достаточно устойчивый спрос в странах Европейского союза на нашу мебель. Видим, что в июне спрос вырос относительно мая и апреля больше, чем на 40 %.  

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Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-19

Мы ставим перед собой задачу выйти на те рынки, на которых будем иметь максимальный эффект. Если сегодня это страны-соседи, то в будущем, мы видим, это будут страны, где производства такой продукции, как у нас, в принципе отсутствуют. Скажем, это страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.  

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Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-22

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-24

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-26

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»-28

Показатели последних пяти лет. Беларусь способна переработать уже практически 16 миллионов кубометров деловой древесины. До модернизации могли менее 10. Экспорт лесного комплекса вырос вдвое. А его доля в общем экспортном портфеле страны – уже без малого 7 %.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Жанкевич # Михаил Касько # Фотофакт

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