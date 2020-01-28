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Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?

28 января 2020 18:37
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Новости Беларуси. Новогодние ели не в мусорку, а на переработку. Из трех районов Минска вывезли более 5 тысяч колючих красавиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?-1

А это почти 40 тонн сырья для производства топливной щепы и компоста. Такого результата удалось добиться всего за два январских воскресенья. Сейчас все ели переработаны и готовы вновь приносить пользу.

К слову, жители охотно подключились к инициативе сбора и переработки деревьев.

Какую пользу могут принести новогодние ёлки после праздников?-4

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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