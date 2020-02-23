Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше? Рассказывает Юрий Назаров

Новости Беларуси. Еще на прошлой неделе интернет облетели фото- и видеокадры, на которых Александр Лукашенко на Светлогорском ЦКК общается с египтянином Фади Халилем, который вот уже семь лет живет в Беларуси – здесь он нашел любовь и обрел второй дом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «В Беларуси я нашел родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске Юлия Огнева, СТВ:

Тогда глава белорусского государства пообещал рассказать о нем своему египетскому коллеге. И не только рассказал, но и подарил фото. Согласитесь, сугубо официальным такой подарок точно не назовешь. Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь? Равно как и священную книгу мусульман – Коран, отпечатанный в Беларуси специально под визит. Интересно также, что завод газетной бумаги в Шклове уже совсем скоро поставит в Египет 165 тонн газетной тонированной бумаги, на которой будут печатать Коран. Интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым. Поговорим о развитии целлюлозно-бумажной отрасли и не только. В 2019 году мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

В принципе, год закончили не то что неплохо – нормально. Единственное, год, конечно, был очень непростой. Причина одна, и она банальная – это падение цен. Почти 70 % продукции, которую выпускают предприятия концерна, идет на экспорт. Поэтому любые колебания на тех рынках существенно отражаются на финансовом состоянии предприятий. И вот 2019 год – это было яркое тому свидетельство. Но в то же время мы увеличили объемы производства, мы вышли с темпом роста 14,9 %. Мы сохранили рабочие места. Мы не сократили ассортимент выпускаемой продукции. Мы добавили в экспорте почти 3,6 %. Мы неплохо сработали в порядке импортозамещения. Есть подсчеты условной экономии, так вот, если пользоваться этой методикой, то в 2019 году мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов. Юлия Огнева:

На совещании у Президента в декабре 2019 года были названы четыре предприятия, инвестпроекты с наиболее сложной ситуацией. Александр Лукашенко на совещании о реализации проблемных инвестпроектов: «Сотни миллионов долларов на кону» Среди них три в целлюлозно-бумажной отрасли. И вот Президент посетил все три предприятия. Давайте по порядку.

Новый завод в Светлогорске – это выход на мощности и возврат обязательств Юрий Назаров:

По Светлогорску. Новый завод – это выход на мощности и возврат обязательств. Параллельно в этом году мы сделаем заказ на бумагоделательную машину, подготовим техническое задание и выберем партнера. Думаю, что к концу 2021 года запустим. А вот реконструкция «старой» площадки – это ближайшая перспектива, два-четыре года. В Шклове с 2021 года начинаем производить бумагу-основу. И работаем над тем, чтобы вернуть назад 10,3 миллиона евро Юлия Огнева:

Давайте Добруш и Шклов. Юрий Назаров:

Давайте со Шклова начнем. Мы с нашим европейским партнером создавали производство бумаги-основы для плитной продукции. К сожалению, некоторые узлы и агрегаты поставили нам не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем объем финансирования определенный. Мы до конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить вот эту бумагу-основу.

Юлия Огнева:

Но сатисфакции мы будем добиваться? Юрий Назаров:

Безусловно. Сейчас идет работа по реализации решений Венского арбитража. То есть мы просто работаем над тем, чтобы вернуть назад 10,3 миллиона евро. Я понимаю, что просто это дело времени. Мы эти деньги вернем. В Добруше с января 2021 года мы начинаем приступать к производству картона, ради которого строили Юлия Огнева:

Ну и остается Добруш. Юрий Назаров:

Сложный проект. Мы расстались с китайским партнером. Проект будет заканчиваться отдельными блоками. С января 2021-го мы начинаем приступать уже, так скажем, к производству того картона, ради которого мы строили. Юлия Огнева:

Планируются ли на этот год какие-то новые инвестиционные проекты?

Юрий Назаров:

Да, по Светлогорску я уже рассказал. По Добрушу. Мы сейчас параллельно отрабатываем вариант размещения полиграфического производства. То есть это печать. Мы выберем оборудование, мы его привезем, установим и начнем работать для того, чтобы нарабатывать рынки, отрабатывать технологии, может, даже на привозном картоне. Плюс параллельно к этому мы понимаем, что надо искать и партнеров. К нам на следующей неделе приезжает один из потенциальных инвесторов – норвежская компания. Не такой большой, но считаю, что очень важный проект – это пеллетное производство под Витебском, в СЭЗ «Витебск» мы создаем. Вообще требование Президента – вовлечь в оборот древесину, особенно то, что у нас не используется. Пеллетное производство в Витебске будет сориентировано на производство индустриальных гранул. И как раз сырье это будет задействовано, в основном осиновое. 2020 год у нас – проектирование и строительство. С 2021 года мы начинаем выпуск индустриальных гранул. Бумажная упаковка сегодня пока еще дороже, чем пластиковые пакеты Юлия Огнева:

Глава государства постоянно обращает внимание на соблюдение экологических стандартов. И мы постоянно уже достаточно давно ведем речь о том, что необходимо замещать пластиковую упаковку упаковкой бумажной. Но то, о чем мы с вами говорили, – это грядущие проекты. А сегодня насколько предприятия концерна готовы поставлять бумажную упаковку в таких достаточно больших объемах? Юрий Назаров:

Мощности наших предприятий, которые производят упаковку, загружены на 30-40 %. Мы сегодня поставляем такие мешки и пакеты в Прибалтику, то бишь в Европейский союз. Поэтому мы готовы и завтра удвоить выпуск вот такой альтернативной продукции.

Юлия Огнева:

Не хотят? Юрий Назаров:

Ну, во-первых, она дороже сегодня пока еще, нежели пластиковые пакеты. Но это очевидно. Но не на много. С увеличением объемов заказов, при увеличении объемов производства будет снижаться себестоимость. Я думаю, что цена придет в нормальное равновесное состояние. Пытаемся макулатуру вывести на биржевые торги Юлия Огнева:

Что еще нужно сделать, чтобы, как отметил Президент, не продавать древесину за бесценок. Может быть, нужны изменения в НПА, указы? Юрий Назаров:

На мой взгляд, нормативная база по большому счету сформирована. Где-то, может, надо что-то подшлифовывать. К примеру, мы сейчас работаем над внесением изменений в постановление правительства о продаже макулатуры. Мы пытаемся этот товар вывести на биржевые торги. Для того, чтобы не вывозить кругляк, надо создавать производства у себя. Смотрите, Президент абсолютно верно сказал в Светлогорске: экспортируем целлюлозу, а это сырье. Но мы сегодня экспортируем и плиту, которую получили на модернизированных производствах. Поэтому надо и плиту постараться переработать здесь. Во что? В мебель. Понятно, что не все так просто. Рынки – они же заняты. Почему бы и не конкурировать с ИКЕА? «Ивацевичдрев» вошел в крупную польскую сеть Но у нас есть хорошие примеры. «Ивацевичдрев», имея собственное плитное производство, сейчас активно развивает мебельное производство. Мы сегодня производим почти на 5 миллионов рублей мебели в Ивацевичах, используя собственную плиту. Мы планируем вырасти в объемах до 30-35 миллионов в ближайшие два года. Для этого закупаем оборудование, создаем дополнительные рабочие места. То есть вот задача.

Юлия Огнева:

И все это востребовано? Здесь или за рубежом? Юрий Назаров:

Востребовано и здесь. Но, конечно, прицел – это зарубежные рынки. Но как туда войти? Юлия Огнева:

Но не будем же мы конкурировать с ИКЕА, в самом деле? Юрий Назаров:

Почему бы и нет? «Ивацевичдрев» вошел в крупную польскую сеть, и сегодня мы уже с трудом выполняем заказы, которые нам дают. То есть цена и качество наши абсолютно конкурентоспособны. Юлия Огнева:

А что ж мы-то тогда едем… Юрий Назаров:

А я вам рекомендую: вы не едьте никуда. Вот вы решили что-то купить, я вам говорю: мягкую мебель купите вот у этого предприятия. Вы что, в ИКЕА полочку решили купить? Так купите на наших предприятиях. Они такие же есть. Юлия Огнева:

Говорят, что дешевле, поэтому и едут.