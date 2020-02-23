Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше? Рассказывает Юрий Назаров
Новости Беларуси. Еще на прошлой неделе интернет облетели фото- и видеокадры, на которых Александр Лукашенко на Светлогорском ЦКК общается с египтянином Фади Халилем, который вот уже семь лет живет в Беларуси – здесь он нашел любовь и обрел второй дом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«В Беларуси я нашел родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске
Юлия Огнева, СТВ:
Тогда глава белорусского государства пообещал рассказать о нем своему египетскому коллеге. И не только рассказал, но и подарил фото. Согласитесь, сугубо официальным такой подарок точно не назовешь.
Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?
Равно как и священную книгу мусульман – Коран, отпечатанный в Беларуси специально под визит. Интересно также, что завод газетной бумаги в Шклове уже совсем скоро поставит в Египет 165 тонн газетной тонированной бумаги, на которой будут печатать Коран.
Интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым. Поговорим о развитии целлюлозно-бумажной отрасли и не только.
В 2019 году мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов
Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
В принципе, год закончили не то что неплохо – нормально. Единственное, год, конечно, был очень непростой. Причина одна, и она банальная – это падение цен. Почти 70 % продукции, которую выпускают предприятия концерна, идет на экспорт. Поэтому любые колебания на тех рынках существенно отражаются на финансовом состоянии предприятий. И вот 2019 год – это было яркое тому свидетельство.
Но в то же время мы увеличили объемы производства, мы вышли с темпом роста 14,9 %. Мы сохранили рабочие места. Мы не сократили ассортимент выпускаемой продукции. Мы добавили в экспорте почти 3,6 %. Мы неплохо сработали в порядке импортозамещения. Есть подсчеты условной экономии, так вот, если пользоваться этой методикой, то в 2019 году мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов.
Юлия Огнева:
На совещании у Президента в декабре 2019 года были названы четыре предприятия, инвестпроекты с наиболее сложной ситуацией.
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Среди них три в целлюлозно-бумажной отрасли. И вот Президент посетил все три предприятия. Давайте по порядку.
Новый завод в Светлогорске – это выход на мощности и возврат обязательств
Юрий Назаров:
По Светлогорску. Новый завод – это выход на мощности и возврат обязательств. Параллельно в этом году мы сделаем заказ на бумагоделательную машину, подготовим техническое задание и выберем партнера. Думаю, что к концу 2021 года запустим. А вот реконструкция «старой» площадки – это ближайшая перспектива, два-четыре года.
В Шклове с 2021 года начинаем производить бумагу-основу. И работаем над тем, чтобы вернуть назад 10,3 миллиона евро
Юлия Огнева:
Давайте Добруш и Шклов.
Юрий Назаров:
Давайте со Шклова начнем. Мы с нашим европейским партнером создавали производство бумаги-основы для плитной продукции. К сожалению, некоторые узлы и агрегаты поставили нам не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем объем финансирования определенный. Мы до конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить вот эту бумагу-основу.
Юлия Огнева:
Но сатисфакции мы будем добиваться?
Юрий Назаров:
Безусловно. Сейчас идет работа по реализации решений Венского арбитража. То есть мы просто работаем над тем, чтобы вернуть назад 10,3 миллиона евро. Я понимаю, что просто это дело времени. Мы эти деньги вернем.
В Добруше с января 2021 года мы начинаем приступать к производству картона, ради которого строили
Юлия Огнева:
Ну и остается Добруш.
Юрий Назаров:
Сложный проект. Мы расстались с китайским партнером. Проект будет заканчиваться отдельными блоками. С января 2021-го мы начинаем приступать уже, так скажем, к производству того картона, ради которого мы строили.
Юлия Огнева:
Планируются ли на этот год какие-то новые инвестиционные проекты?
Юрий Назаров:
Да, по Светлогорску я уже рассказал. По Добрушу. Мы сейчас параллельно отрабатываем вариант размещения полиграфического производства. То есть это печать. Мы выберем оборудование, мы его привезем, установим и начнем работать для того, чтобы нарабатывать рынки, отрабатывать технологии, может, даже на привозном картоне. Плюс параллельно к этому мы понимаем, что надо искать и партнеров. К нам на следующей неделе приезжает один из потенциальных инвесторов – норвежская компания.
Не такой большой, но считаю, что очень важный проект – это пеллетное производство под Витебском, в СЭЗ «Витебск» мы создаем. Вообще требование Президента – вовлечь в оборот древесину, особенно то, что у нас не используется. Пеллетное производство в Витебске будет сориентировано на производство индустриальных гранул. И как раз сырье это будет задействовано, в основном осиновое. 2020 год у нас – проектирование и строительство. С 2021 года мы начинаем выпуск индустриальных гранул.
Бумажная упаковка сегодня пока еще дороже, чем пластиковые пакеты
Юлия Огнева:
Глава государства постоянно обращает внимание на соблюдение экологических стандартов. И мы постоянно уже достаточно давно ведем речь о том, что необходимо замещать пластиковую упаковку упаковкой бумажной. Но то, о чем мы с вами говорили, – это грядущие проекты. А сегодня насколько предприятия концерна готовы поставлять бумажную упаковку в таких достаточно больших объемах?
Юрий Назаров:
Мощности наших предприятий, которые производят упаковку, загружены на 30-40 %. Мы сегодня поставляем такие мешки и пакеты в Прибалтику, то бишь в Европейский союз. Поэтому мы готовы и завтра удвоить выпуск вот такой альтернативной продукции.
Юлия Огнева:
Не хотят?
Юрий Назаров:
Ну, во-первых, она дороже сегодня пока еще, нежели пластиковые пакеты. Но это очевидно. Но не на много. С увеличением объемов заказов, при увеличении объемов производства будет снижаться себестоимость. Я думаю, что цена придет в нормальное равновесное состояние.
Пытаемся макулатуру вывести на биржевые торги
Юлия Огнева:
Что еще нужно сделать, чтобы, как отметил Президент, не продавать древесину за бесценок. Может быть, нужны изменения в НПА, указы?
Юрий Назаров:
На мой взгляд, нормативная база по большому счету сформирована. Где-то, может, надо что-то подшлифовывать. К примеру, мы сейчас работаем над внесением изменений в постановление правительства о продаже макулатуры. Мы пытаемся этот товар вывести на биржевые торги.
Для того, чтобы не вывозить кругляк, надо создавать производства у себя. Смотрите, Президент абсолютно верно сказал в Светлогорске: экспортируем целлюлозу, а это сырье. Но мы сегодня экспортируем и плиту, которую получили на модернизированных производствах. Поэтому надо и плиту постараться переработать здесь. Во что? В мебель. Понятно, что не все так просто. Рынки – они же заняты.
Почему бы и не конкурировать с ИКЕА? «Ивацевичдрев» вошел в крупную польскую сеть
Но у нас есть хорошие примеры. «Ивацевичдрев», имея собственное плитное производство, сейчас активно развивает мебельное производство. Мы сегодня производим почти на 5 миллионов рублей мебели в Ивацевичах, используя собственную плиту. Мы планируем вырасти в объемах до 30-35 миллионов в ближайшие два года. Для этого закупаем оборудование, создаем дополнительные рабочие места. То есть вот задача.
Юлия Огнева:
И все это востребовано? Здесь или за рубежом?
Юрий Назаров:
Востребовано и здесь. Но, конечно, прицел – это зарубежные рынки. Но как туда войти?
Юлия Огнева:
Но не будем же мы конкурировать с ИКЕА, в самом деле?
Юрий Назаров:
Почему бы и нет? «Ивацевичдрев» вошел в крупную польскую сеть, и сегодня мы уже с трудом выполняем заказы, которые нам дают. То есть цена и качество наши абсолютно конкурентоспособны.
Юлия Огнева:
А что ж мы-то тогда едем…
Юрий Назаров:
А я вам рекомендую: вы не едьте никуда. Вот вы решили что-то купить, я вам говорю: мягкую мебель купите вот у этого предприятия. Вы что, в ИКЕА полочку решили купить? Так купите на наших предприятиях. Они такие же есть.
Юлия Огнева:
Говорят, что дешевле, поэтому и едут.
Юрий Назаров:
Что-то – дешевле, что-то – дороже.
Юлия Огнева:
То есть надо любить свое?
Юрий Назаров:
Президент сказал в Светлогорске, что создание новых производств на территории республики – это и есть патриотизм.
Юлия Огнева:
Будем патриотичны.
Юрий Назаров:
Да.