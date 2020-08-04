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Белорусские аграрии убрали 3 миллиона 763 тысячи тонн зерна

04 августа 2020 07:59
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Новости Беларуси. На 4 августа в Беларуси собрано 3 миллиона 763 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские аграрии убрали 3 миллиона 763 тысячи тонн зерна-1

За минувшие сутки аграрии значительно прибавили в темпах. Позволяет погода. В лидерах жатвы Брестский регион. Со дня на день здесь будет преодолён миллионный рубеж. К этой отметке уверенно приближаются также Минская и Гродненская области. Средняя урожайность по стране превышает 38,5 центнеров с гектара. Рассчитываем на богатый каравай. 

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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