Белорусские аграрии убрали 3 миллиона 763 тысячи тонн зерна

За минувшие сутки аграрии значительно прибавили в темпах. Позволяет погода. В лидерах жатвы – Брестский регион. Со дня на день здесь будет преодолён миллионный рубеж. К этой отметке уверенно приближаются также Минская и Гродненская области. Средняя урожайность по стране превышает 38,5 центнеров с гектара. Рассчитываем на богатый каравай.