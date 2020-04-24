Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве.

Действующие нормы не менялись с 2007 года и сегодня их необходимо адаптировать под современные реалии. Как считают разработчики документа, это положительно скажется на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что лес – это настоящее богатство Беларуси и относиться к нему нужно бережно и с умом. Александр Лукашенко: «Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе» Что касается экспорта, здесь Президент категоричен: продавать за рубеж следует только продукцию с высокой добавочной стоимостью. В качестве удачного бизнес-проекта Александр Лукашенко привел пример строительства квартала деревянных домов во Франции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию (не знаю, при Латушко это было) начали поставлять готовые дома. Собираем дома. Кстати, на злобу дня, ты занимался этим. И продавали во Францию готовые дома. Приехали, поставили, деньги нам заплатили и уехали. Вот это добавленная стоимость. Построили, а надо дальше строить, чтобы это не было разовой какой-то акцией. Вот в чем вопрос. Поэтому на внешние рынки мы будем продавать только готовый товар, чтобы из него невозможно было что-то сделать и нам перепродать.