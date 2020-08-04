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Александр Лукашенко: экономика Беларуси подчинена одной цели – заботе о людях

04 августа 2020 10:01
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Новости Беларуси. Экономика белорусского государства подчинена одной цели – заботе о людях. Об этом Александр Лукашенко заявил 4 августа в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики. Добросердечность, сострадание, справедливость это, если хотите, генетический код белорусов. В этом вся наша душа. Наша вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели заботе о людях.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Экономика # Александр Лукашенко

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