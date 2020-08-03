Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году

Новости Беларуси. Урожайность в 2020 году на севере страны ожидается рекордная. Несмотря на избитую, но такую точную фразу «зона рискованного земледелия», Витебская область намолотить намерена больше миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

В 1976 году был небывалый урожай: 1 миллион 400 с лишним тонн зерна собрала область. Более никогда, даже при современных технологиях, Витебская область такой урожай не собирала. Я подчеркиваю именно эту цифру, чтобы вы понимали, насколько Витебщина зависима от погоды.