Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски»

Новости Беларуси. В рамках рабочей поездки Президент посетил местный лесхоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о нынешней уборочной кампании: «Главное — стратегия» Здесь речь шла о работе всей лесохозяйственной отрасли В 2020 году в Беларуси введут в строй 6 предприятий по переработке древесины низкого сорта. Это позволит практически без отходов использовать лесной ресурс и поможет заменить углеводородное сырьё местными видами топлива.

Помимо этого, такая технология востребована на мировом рынке. Александр Лукашенко отметил, что в стране нужно разработать программу по обеспечению полной переработки древесных ресурсов. В 2018 году мы отправили на экспорт лесопродукции на 140 млн. долларов более чем в 25 стран мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужна сейчас, опять же по этим 7 районам… Когда-то подошли к вопросу, что делать в лесу, как это богатство сохранить, как его переработать, чтобы не сгнило, чтобы заготовить с деревьев, которые в болотах стоят, зимой там. Много вопросов. Я же летаю над страной, как лесник я вижу, где у вас что не так. У нас еще там гниет столько леса на корню.

Надо выработать жестокую программу с учетом, что мы, как котята, потыкались в стенку, по углам походили, мы получили знания. Нам с учетом этих знаний надо выработать точную программу. Вот плановое задание, и за пять лет вы должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски. А не то что зашел в лес – там такие деревья поваленные. Эта программа должна быть напряженная. За будущую пятилетку уходить нельзя. Это по срокам. А что надо делать – думайте.