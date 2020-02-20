Рассказываем и показываем, как проходит рабочий день лучшего лесника Беларуси

Новости Беларуси. Лучшего лесничего выбрали в Беларуси. Им стал работник Островецкого лесничества Александр Гайса. У него самые высокие показатели в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неудивительно, ведь Александр постоянно внедряет новинки и даже проводит эксперименты. А все потому, что влюблен с детства в свою профессию. Один день из жизни человека леса в репортаже Галины Буро.

Здесь понятно, однозначно это они мусор не собирают, а выбрасывают. Вот подъезжает трактор с прицепом. Сейчас посмотрим при развороте, этот механизм зарегистрирован в ГАИ или нет. Все это уточним.

Эту запись сделала одна из фотоловушек. Тех, кто мусорит в лесу, найти и наказать удалось по госномеру трактора. И такие антигерои то и дело пытаются наследить, не учитывая, что на дворе век технологий.

Александр Гайса тестирует новинку. Неприметна на дереве, зато тут же приметит нарушение – в режиме онлайн отправляет видеосигнал на мобильный телефон лесничего.

Александр Гайса, лесничий Островецкого лесничества:

Эффект ловушки эти дают все-таки. Работника гослесохраны – мастера, лесника или лесничего – не поставишь 24 часа в сутки. Тем более есть же и выходные, праздничные дни.

Защищать лес порой приходится даже от диких зверей. Например, лоси не прочь, особенно зимой, подкрепиться молоденькими хвоями. И здесь у лесничего новейшие методы борьбы.

Галина Буро, корреспондент:

Белые пятна не для красоты. Побеги обрабатывают новым белорусским препаратом – это смесь кварцевого песка и бараньего жира. Эффект тройной: лосям, во-первых, не нравится цвет, во-вторых, запах, в-третьих, вкус.

Метод работает, но расслабляться некогда. Работа кипит – щепки летят.

Больные, сухие и отстающие в росте деревья идут на дрова или в переработку. Ручную валку леса здесь заменили на механическую – остались в плюсе. Лесничий контролирует и золотое правило: сколько вырубили, столько высадили, а то и больше. Пока в питомнике подрастают хвои на выданье, неподалеку ставит собственный эксперимент: лиственница или сосна, кто кого?

Александр Гайса:

Порода не коренная лиственница, но она конкурирует с нашими породами коренными, с сосной, и даже находится в верхнем пологе, обгоняет ее. Может, она впоследствии в Беларуси окажется более перспективной породой.

Эксперименты Александру интересны, ведь этой профессией увлекся с детства. От школьного лесничества и малой лесной академии до технологического института, откуда его и распределили в Островец.

Александр Гайса:

Почему такую профессию выбрал… Не знаю, я сам родом из деревни. Видимо, тоже все связано с юными годами: было приятно проводить время в лесу, на речке. И хобби мои связано одно и второе, я как охотник, рыбак – это все связано с природой, с единением.