Новости по тегу #Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

«Нет, я все это понимаю, но ты мне скажи, что мне делать с этим?»
Пример конкретного предприятия и конкретной отрасли стал поводом посмотреть на систему в целом. Потому что результат любого производственного процесса в конечном счете зависит еще и от того, как организована работа и кто за нее отвечает.
Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева.
Заготовка лесопродукции и производство отечественной лесозаготовительной техники – эти темы в центре внимания Президента.
При оценке учитывали объем поставок, темп роста, географию продаж, сальдо внешнеторговой деятельности и другие экономические показатели.
Старая линия давала погрешность до сантиметра, новая – до миллиметра. Это сразу плюс 15 % выхода качественного пиломатериала.
Завод закроет собственную потребность в таких продуктах, как кровяная, перьевая и мясокостная мука, а также жир. Они являются важными компонентами для создания комбикормов.
В 2025-м «Горизонт» – это холдинг, в состав которого входит 17 успешно развивающихся предприятий. Производством телевизоров здесь по-прежнему занимаются, но не ограничиваются, хотя за пять лет их выпустили не меньше 10 миллионов. Сегодня упор делают на инновации и роботизацию процессов.
Это на 14 % больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
В нынешнем году уже завершено 25 крупных проектов. Линии лесопиления, сушильные комплексы позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Сегодня в стране работают 64 предприятия, которые занимаются древесными гранулами.
Модернизация предприятия направлена на производство экологически эффективной продукции и повышение доли экспорта с высокой добавленной стоимостью. Здесь работают над расширением рынков сбыта. Главный экспортер – Центральная Азия.
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