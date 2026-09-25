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Новости по тегу #Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

Лукашенко вручили подарок на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» – реакция Президента
25 сентября 2026 17:48

Лукашенко вручили подарок на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» – реакция Президента

Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах
25 сентября 2026 13:40

Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью
25 сентября 2026 10:52

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью

Лукашенко посещает предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» в Логойском районе
25 сентября 2026 07:36

Лукашенко посещает предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» в Логойском районе

Логойский лесхоз признан лучшим экспортером по итогам 2025 года
18 августа 2026 06:45

Логойский лесхоз признан лучшим экспортером по итогам 2025 года

Новая линия работает в Чериковском лесхозе – вот почему это выгодно не только местным
07 апреля 2026 17:53

Новая линия работает в Чериковском лесхозе – вот почему это выгодно не только местным

Непрерывный цикл производства – агрокомбинат «Дзержинский» реализует крупный инвестпроект
16 января 2026 13:45

Непрерывный цикл производства – агрокомбинат «Дзержинский» реализует крупный инвестпроект

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки
31 декабря 2025 18:59

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки

Лесхозы Беларуси за 10 месяцев 2025-го переработали 4,2 млн кубометров древесины
30 декабря 2025 07:09

Лесхозы Беларуси за 10 месяцев 2025-го переработали 4,2 млн кубометров древесины

В лесхозах Беларуси в 2026-2027 годах планируют реализовать 31 инвестпроект по созданию новых производств
23 декабря 2025 08:26

В лесхозах Беларуси в 2026-2027 годах планируют реализовать 31 инвестпроект по созданию новых производств

Выгодное топливо – у предприятий и населения растёт интерес к использованию пеллет
26 мая 2025 16:50

Выгодное топливо – у предприятий и населения растёт интерес к использованию пеллет

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства
21 января 2025 14:03

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства