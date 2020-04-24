Александр Лукашенко: «Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе»
Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве. Действующие нормы не менялись с 2007 года и сегодня их необходимо адаптировать под современные реалии.
Как считают разработчики документа, это положительно скажется на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что лес – это настоящее богатство Беларуси и относиться к нему нужно бережно и с умом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы многое сделали в последнее время для того, чтобы использовать этот ресурс возобновляемый. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, у России, у нас нет природного газа. Поэтому у нас земля, руки людские и лес – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И коль это наше богатство, богатство должно прирастать лесом. Вот тема нашего разговора. А конкретно – ценообразование. И ответьте мне на вопрос.
Зачем нужен этот указ, почему мы не можем работать в той системе координат, которая сегодня есть, почему ее надо менять?
Если мы придем к общему мнению и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и для наших людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем, усовершенствуем. Но цель одна – мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс – в денежном выражении, для бюджета, для людей, для страны. То есть все должно быть не во вред и принести пользу.
Что касается экспорта, здесь Президент категоричен: продавать за рубеж следует только продукцию с высокой добавочной стоимостью. В качестве удачного бизнес-проекта Александр Лукашенко привел пример строительства квартала деревянных домов во Франции.
По итогам совещания у главы государства проект указа отправлен на доработку.