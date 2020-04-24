Александр Лукашенко: «Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе»

Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве. Действующие нормы не менялись с 2007 года и сегодня их необходимо адаптировать под современные реалии.

Как считают разработчики документа, это положительно скажется на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что лес – это настоящее богатство Беларуси и относиться к нему нужно бережно и с умом.