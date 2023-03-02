Сергей Алейник: товарооборот Беларуси и Китая приблизился к 6 млрд долларов, это рекордный уровень

Порядка четырех десятков соглашений и контракты на 3,5 миллиарда долларов. Такими результатами завершился трехдневный государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства за это время провел ряд важных встреч. И главная из них – с лидером КНР.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Когда Си Цзиньпин и Александр Лукашенко, выходцы из глубинного народа, проводят переговоры, приковано внимание всего мира. Китай создает новый Шелковый путь, Беларусь предлагает миру путь созидания. Встречи двух лидеров, и особенно в узком формате, затянулись. О чем договорились – всему свое время. На дипломатическом протоколе это звучит так.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В экономическом плане констатирован рекордный уровень товарооборота, который приблизился к 6 миллиардам. Намечены конкретные планы по его увеличению. Большое внимание было уделено вопросам кредитно-инвестиционного сотрудничества, которое тоже очень динамично развивается. Подписаны документы в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, архитектура и строительство. Большой пакет межрегиональных соглашений, прежде всего о создании специальных зон экономического сотрудничества в городах Тяньцзинь, Циндао и Чунцин. Это соглашение выводит наше региональное сотрудничество на новый уровень. Подписано шесть документов между Могилевской, Брестской и Гомельской областями с регионами Китая. Это открывает новые возможности для расширения регионального сотрудничества.

На этом пути у Беларуси и Китая – зеленый свет.

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