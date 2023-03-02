Сергей Алейник: в ходе визита в Китай было подписано 27 соглашений и заключено 8 контрактов

Минск и Пекин повышают уровень экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе государственного визита Александра Лукашенко в Китай стороны заключили почти 40 соглашений и контрактов. Эффект оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Это только предварительные итоги визита. Личная встреча лидеров Беларуси и КНР всегда придает мощный импульс развитию сотрудничества. Китай готов делиться с Беларусью индустриальными наработками. В свою очередь, это открывает больше возможностей для белорусских производителей продуктов питания. Экспорт продовольствия может принести более двух миллиардов долларов.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В ходе визита было подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений. Порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях конкретной промышленной и сельскохозяйственной деятельности. И это еще не предел, потому что работа продолжается. И мы рассчитываем, что этот пакет в ближайший день будет еще увеличен. Соглашения, которые были подписаны, затрагивают практически весь комплекс наших отношений. И отражают, действительно, всеобъемлющий характер этих отношений.

Китай был и остается для Беларуси одним из главных партнеров. Этот факт подтверждает товарооборот: за 30 лет он вырос более чем в 80 раз. Сегодня, 2 марта, глава белорусского государства провел еще одну встречу.

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