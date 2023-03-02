Прямой эфир

Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз

02 марта 2023 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перестройка логистических потоков и минимизация ущерба от санкций. О том, как сработало Министерство транспорта в 2022 году говорили 2 марта на итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными партнерами удалось преодолеть воздвигнутые Западом барьеры и выполнить поставленные правительством задачи. Так, успехов достигли по части контейнерных перевозок.

Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз-1

Вывоз экспортной продукции в Китай в 2022 году удалось увеличить в пять раз, заявил глава Минтранса Алексей Авраменко. Порядка тысячи контейнерных поездов отправили в Поднебесную. Объемы грузовой работы увеличились и на воздушном транспорте. Кроме того, Беларусь намерена построить свой терминал или порт в России. На данном этапе идет выбор площадки, изучается инфраструктура региона.

Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз-4

Что касается международных грузоперевозок, получено более 22 тысяч дополнительных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом от девяти государств. Достигнуты договоренности об отмене разрешительной системы с Ираном, Кыргызстаном, Сирией и Узбекистаном. Сейчас одна из ключевых задач Министерства – наладить бесперебойную работу пунктов пропуска.

Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз-7

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы сегодня понимаем те проблемы, которые есть на внешнем контуре Союзного государства и других стран. Это в первую очередь развитие пунктов пропуска. То, чем мы занимались со странами Европейского союза. И сегодня это является узким горлышком в работе перевозчиков автомобильных. Конечно, нам надо совместно с коллегами в этом плане активнее работать и, соответственно, обеспечивать пропускную способность пунктов пропуска как на азербайджанском, грузинском, казахстанском направлении и так далее. Потому что это очень важный аспект в части доставки грузов.

Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз-10

Задачи на 2023-й обозначены. Работа по выстраиванию и развитию уже выстроенных логистических цепочек продолжится. Кроме того, ожидается подписание соглашения по безразрешительной системе автоперевозок грузов и авиационным тарифам с Россией. Также в планах обновление отечественного авиапарка.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экспорт # Экономика # Алексей Авраменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко предложил Китаю продолжить строительство биотехнологической корпорации в Беларуси
02 марта 2023 07:19

Лукашенко предложил Китаю продолжить строительство биотехнологической корпорации в Беларуси

Инвестиции, таможенные барьеры и поставки калия. Николай Снопков о договорённостях КНР и Беларуси
01 марта 2023 18:36

Инвестиции, таможенные барьеры и поставки калия. Николай Снопков о договорённостях КНР и Беларуси

«Как в Беларуси, так и в Китае». Лукашенко предложил Си Цзиньпину создать совместные предприятия
01 марта 2023 17:40

«Как в Беларуси, так и в Китае». Лукашенко предложил Си Цзиньпину создать совместные предприятия