Минтранс: вывоз белорусской экспортной продукции в Китай удалось увеличить в 5 раз

Перестройка логистических потоков и минимизация ущерба от санкций. О том, как сработало Министерство транспорта в 2022 году говорили 2 марта на итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными партнерами удалось преодолеть воздвигнутые Западом барьеры и выполнить поставленные правительством задачи. Так, успехов достигли по части контейнерных перевозок.

Вывоз экспортной продукции в Китай в 2022 году удалось увеличить в пять раз, заявил глава Минтранса Алексей Авраменко. Порядка тысячи контейнерных поездов отправили в Поднебесную. Объемы грузовой работы увеличились и на воздушном транспорте. Кроме того, Беларусь намерена построить свой терминал или порт в России. На данном этапе идет выбор площадки, изучается инфраструктура региона.

Что касается международных грузоперевозок, получено более 22 тысяч дополнительных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом от девяти государств. Достигнуты договоренности об отмене разрешительной системы с Ираном, Кыргызстаном, Сирией и Узбекистаном. Сейчас одна из ключевых задач Министерства – наладить бесперебойную работу пунктов пропуска.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сегодня понимаем те проблемы, которые есть на внешнем контуре Союзного государства и других стран. Это в первую очередь развитие пунктов пропуска. То, чем мы занимались со странами Европейского союза. И сегодня это является узким горлышком в работе перевозчиков автомобильных. Конечно, нам надо совместно с коллегами в этом плане активнее работать и, соответственно, обеспечивать пропускную способность пунктов пропуска как на азербайджанском, грузинском, казахстанском направлении и так далее. Потому что это очень важный аспект в части доставки грузов.