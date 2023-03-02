Новости экономики за 02.03.2023

Национальная экспозиция белорусских производителей будет представлена на сельскохозяйственной ярмарке в Сербии. БУТБ расширила сеть брокеров в России. Это позволит привлечь на биржевую площадку малый и средний бизнес из российских регионов. И что обсудили белорусские и российские чиновники на полях Красноярского экономического форума? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОПРЕДЕЛИЛ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ Сотрудничество белорусских производителей и потребителей Красноярского края выходит на новый уровень. В рамках Красноярского экономического форума губернатор региона встретился с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. В условиях санкций и необходимости переориентировать значительные объемы белорусского экспорта и грузов на Восток Беларусь заинтересована в использовании возможностей Красноярского края и проекта «Енисейская Сибирь» как нового экономического и транспортного центра. За последние годы внешнеторговый оборот между Красноярским краем и нашей страной стабильно растет. Только в 2022 году он увеличился на треть по сравнению с 2021 годом.

БУТБ РАСШИРИЛА СЕТЬ БРОКЕРОВ В РОССИИ БУТБ расширила сеть брокеров в России. Обучающий семинар в Минском офисе собрал представителей торгово-промышленных палат, центров поддержки экспорта и коммерческих предприятий. При содействии брокерских фирм планируется привлечь на биржевую площадку малый и средний бизнес из регионов России, а также расширить перечень белорусских и российских товаров, которые реализуются на БУТБ в рамках импортных, экспортных и транзитных сделок. С учетом географии аккредитованных брокеров основное внимание будет уделено Самарской области, Республике Мордовия, Чувашской Республике и Краснодарскому краю. Белорусские предприятия будут представлены на сельскохозяйственной выставке в Сербии. Подробности.