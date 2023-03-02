Новости экономики за 02.03.2023
Национальная экспозиция белорусских производителей будет представлена на сельскохозяйственной ярмарке в Сербии. БУТБ расширила сеть брокеров в России. Это позволит привлечь на биржевую площадку малый и средний бизнес из российских регионов. И что обсудили белорусские и российские чиновники на полях Красноярского экономического форума?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОПРЕДЕЛИЛ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ
Сотрудничество белорусских производителей и потребителей Красноярского края выходит на новый уровень. В рамках Красноярского экономического форума губернатор региона встретился с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. В условиях санкций и необходимости переориентировать значительные объемы белорусского экспорта и грузов на Восток Беларусь заинтересована в использовании возможностей Красноярского края и проекта «Енисейская Сибирь» как нового экономического и транспортного центра. За последние годы внешнеторговый оборот между Красноярским краем и нашей страной стабильно растет. Только в 2022 году он увеличился на треть по сравнению с 2021 годом.
БУТБ РАСШИРИЛА СЕТЬ БРОКЕРОВ В РОССИИ
БУТБ расширила сеть брокеров в России. Обучающий семинар в Минском офисе собрал представителей торгово-промышленных палат, центров поддержки экспорта и коммерческих предприятий. При содействии брокерских фирм планируется привлечь на биржевую площадку малый и средний бизнес из регионов России, а также расширить перечень белорусских и российских товаров, которые реализуются на БУТБ в рамках импортных, экспортных и транзитных сделок. С учетом географии аккредитованных брокеров основное внимание будет уделено Самарской области, Республике Мордовия, Чувашской Республике и Краснодарскому краю.
Белорусские предприятия будут представлены на сельскохозяйственной выставке в Сербии. Подробности.
АВИАКОМПАНИЯ NORDWIND AIRLINES ЗАПУСТИЛА ПРЯМОЕ РЕГУЛЯРНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И МИНСКОМ
Авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямое регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Минском. Перелеты будут осуществляться на комфортабельном Embraer-190 на 110 пассажирских мест. Договоренность о запуске данного рейса была достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси и губернатора Нижнего Новгорода. Кроме того, в начале апреля Nordwind запускает прямое сообщение между Пермью и Минском. Этот рейс будет открыт впервые. Время в пути составит примерно два часа, а выполняться он будет два раза в неделю.
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