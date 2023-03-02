Белорусские предприятия будут представлены на сельскохозяйственной выставке в Сербии

Национальная экспозиция белорусских производителей будет представлена на сельскохозяйственной ярмарке в Сербии. Наши предприятия смогут не только продемонстрировать свою продукцию на международной арене, но и найти потенциальных покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия является ключевым партнером Беларуси на Балканах и единственной страной в Европе, с которой действует договор о свободной торговле. Из Беларуси в Сербию в 2021 году экспортировалась продукция по 247 товарным позициям. В то же время Беларусь входит в ЕАЭС, у которого есть договор с Сербией о зоне свободной торговли.

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