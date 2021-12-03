Роман Головченко о «независимых» экспертах: на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, снял бы их с довольствия

Докладывать Президенту приглашенные шли с нескрываемым оптимизмом. Конечно, он может показаться излишним тем, кто полагается на сомнительную аналитику независимых экспертов, но только не людям, которые знают реальное положение дел. Пандемия, санкции пакет за пакетом. Белорусской экономике в 2021 году пророчили крах, премьер не отрицает: изначально готовились к очень непростому периоду, а в итоге превзошли собственные ожидания.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Конечно, это дает определенный повод для гордости, но не за себя, а за людей, которые живут и работают в этой стране. Каждый на своем посту, должности, рабочем месте вносит вклад в это. Несмотря на все апокалиптические прогнозы, которые вплоть до недавнего времени сыпались, да продолжают сыпаться в наш адрес от так называемых независимых экономистов. Я бы на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, снял бы с довольствия, потому что прогнозы у нас раньше Белгидромет лучше давал, чем они сейчас экономические.

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