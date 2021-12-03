Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать, потому что, во-первых, это нелегитимно; во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых якобы они пекутся, предприятия и так далее. Тем не менее эти решения приняты, значит, мы оставляли за собой, несколько раз мы не применяли жестких ответных мер, надеялись на то, что будет определенное благоразумие проявлено. Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер реагирования экономического на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы.

Читайте также:

МИД Беларуси выступил с резким заявлением по поводу новых санкций от Великобритании, США и Канады

Лукашенко: наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне

Президент об инфляции: говорить, что где-то в Америке, России или Китае что-то подорожало, поэтому и у нас, не надо