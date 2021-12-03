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Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные»

03 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. Белорусская экономика даже в условиях беспрецедентного по масштабу и глубине давления сохраняет рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря во Дворце Независимости состоялось традиционное для конца года совещание.

Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные»-1

Беларусь в ближайшие дни примет ответные меры против Запада на очередной пакет экономических запретов в отношении нашей страны. Официальный Минск несколько раз откладывал принятие подобных жестких шагов, рассчитывая на благоразумие другой стороны.

Головченко об ответных санкциях от Беларуси: «Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать, потому что, во-первых, это нелегитимно; во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых якобы они пекутся, предприятия и так далее. Тем не менее эти решения приняты, значит, мы оставляли за собой, несколько раз мы не применяли жестких ответных мер, надеялись на то, что будет определенное благоразумие проявлено. Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер реагирования экономического на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы.

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# Санкции # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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